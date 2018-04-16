Yeni Nissan Qashqai 2017 teknik özellikleri!

Nissan’ın SUV modeli Qashqai 2017, tüm özellikleriyle yenilen tasarımıyla resmi olarak tanıtımı gerçekleştirildi.

Dış tasarımı daha sportif ve agresif hale getirilen Yeni Nissan Qashqai 2017, iç tasarımda da ciddi iyileştirmelere gitti. Bu değişime ek olarak Nissan Intelligent Mobility özelliğinin de dahil edilmesiyle beraber, daha da güvenli hale geldi.

Yeni Nissan Qashqai, premium karakterini geliştiren yeniliklerle sürücülerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yeni otomobil, sportif dış tasarımı, premium iç kabini ve geliştirilen sürüş performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekiyor. SUV araçların konforunu, hatchback araçlarının dinamizmi ve tutumluğuyla harmanlayan Qashqai, yeni teknolojileriyle yolculuğunuzu güvenli ve konforlu hale getiriyor.

Yeni eklenen güvenlik özellikleri ve Nissang Mobility özellikleriyle, sürücüye kaliteli bir deneyim sunmayı hedefleyen dünya devi, iddialı bir çıkış hedefliyor. Verilere göre 10 yıldan beri SUV liderliğini hiç kimseye bırakmayan Qashqai, yeni aracıyla sürücülerin gönlünde taht kurmayı planlıyor.

NISSAN TÜRKİYE GENEL MÜDÜRÜ SİNAN ÖZKÖK AÇIKLAMASI!

Nissan Türkiye Genel Müdürü Sinan Özkök toplantıda, "Qashqai yalnızca sahip olduğu teknolojilerle değil iç ve dış tasarımıyla da 10 yıldır sınıfının öncüsü konumunda. Türkiye ve Avrupa’da yıllarca en çok satan SUV modeli olması, ona bir lider duruşu kazandırdı. Şimdi yapılan premium yenilikler ve değişiklikler ile kuralları baştan yazacak. Yeni Qashqai, Nissan’ın Intelligent Mobility vizyonunun güçlü bir yansıması olan akıllı güvenlik özelliklerini, tasarımı ve konforu birleştirerek yeni dönemde şehrin hâkimi iddiasını sürdürecek, lider duruşuyla artık çok daha güçlü” ifadelerine yer verdi.

NISSAN QASHQAİ 2017 TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Sunulacak olan tüm paketlerde 6 hava yastığı, kilitleme karşıtı frenleme sistemi, denge kontrolü sistemi ve elektronik fren gücü dağtımı, akıllı motor freni, akıllı yol kontrolü, akıllı sürüş kontorlü, yokuş kalkış destek sistemi dahil birçok sürücü yardım sistemleri, standart olarak sürücülere sunulacak.

Yeni araçta bulunacak diğer standart özellikler ise, lastik basıncı izleme sistemi, bluetooth bağlantısı, hız sınırlayıcı cruise control sistemi ve elektrikli olarak ayarlanabilen ısıtmalı kapı aynaları olarak açıklandı.

Yayaya duyarlı çarpışma önleme sistemi, radar ve kamera kombinasyonu ile çarpışmaları önlemeye ve çarpışmaların şiddetini hafifletmeye yardımcı oluyor.

Öte yandan geliştirilen kör nokta uyarıları artık kamera görüntülerinden ziyade radar verilerine dayandırılarak daha geniş bir alanda, daha doğru algılama sağlıyor.

Bu yeniliklerin yanı sıra akıllı yol kontrolü, akıllı sürüş kontrolü, aktif motor freni, akıllı otomatik far asistanı, akıllı yorgunluk algılama sistemi, akıllı çevre görüş sistemi ve akıllı park sistemi de mevcut.

Ek olarak geri görüş kamerası, şerit takip uyarı sistemi, trafik işareti tanıma sistemi, kör nokta uyarı sistemi gibi özellikler de yeni Qashqai’nin sunduğu güncel teknolojiler arasında yer alıyor.

Sürücünün seçtiği pakete göre çift bölgeli otomatik klima, otomatik farlar ve silecekler, otomatik katlanır ve hafızalı yan aynalar, akıllı park sistemi, hareketli nesne algılama, akıllı çevre görüşü ve karartılmış arka camlar, tek donuşlu gölgelik ve son olarak panoramik cam tavan bulunuyor.

Benzinli ve dizel motor seçenekleriyle altı ileri manuel veya X-Tronic şanzıman seçenekleriyle ve 2 veya 4 çekiş opsiyonu sürücülere sunulacak.

Yalnızca 99g/km karbondioksit emisyonu ve 3,8lt/100km'likbir yakıt ekonomisi ile kendi sınıfının lideri olan 1.5 litrelik 110PS dizel motorlu seçenek öne çıkıyor.

Öne çıkan bir diğer motor seçeneğine baktığımızdaysa, 130PS motor gücüne sahip 1.6L DİZEL X-Tronic motoru bizleri karşılıyor.

NISSAN QASHQAİ 2017 TÜRKİYE FİYATI

Visia, Tekna, Sky Pack, Design Pack ve Platinum Premium Pack paket seçenekleri bulunan yeni Nissan Qashqai, 92 bin TL ila 169 bin 900 TL arasında değişen fiyatlarla satılıyor.