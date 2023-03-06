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Otomotiv Yeni nesillerin tercihi OMODA 5
Otomotiv

Yeni nesillerin tercihi OMODA 5

Otomotiv sektöründe sürekli pazar payını artıran SUV modellerdeki alt kırılımlardan coupe görünümlü Cross-SUV’lar, özellikle gençlerin yoğun ilgisini çekiyor.

Yeniakit Publisher
2023-03-06 11:38:00 -
Yeni nesillerin tercihi OMODA 5

Ağırlıklı olarak premium markaların seçenekleri küresel pazarlarda etkili olurken, Chery OMODA 5 de bu segmentte girdiği her ülkede kısa zamanda yüksek satış hedeflerine ulaşıyor. Türkiye pazarında da yakında satışa sunulacak Chery OMODA 5, “Cerence Ses Tanıma Sistemi” gibi yüksek teknolojileri, “Art In Motion” tasarımı ve 1.6 TGDI motoruna eşlik eden 7DCT çift kavramalı otomatik şanzımanı ile farklı beklentileri tek bir otomobilde birleştiriyor.

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