Yeni nesillerin tercihi OMODA 5

Ağırlıklı olarak premium markaların seçenekleri küresel pazarlarda etkili olurken, Chery OMODA 5 de bu segmentte girdiği her ülkede kısa zamanda yüksek satış hedeflerine ulaşıyor. Türkiye pazarında da yakında satışa sunulacak Chery OMODA 5, “Cerence Ses Tanıma Sistemi” gibi yüksek teknolojileri, “Art In Motion” tasarımı ve 1.6 TGDI motoruna eşlik eden 7DCT çift kavramalı otomatik şanzımanı ile farklı beklentileri tek bir otomobilde birleştiriyor.