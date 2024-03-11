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Oruç Yeni nesil davulculardan ilginç yöntem
Oruç

Yeni nesil davulculardan ilginç yöntem

Yeniakit Publisher
2024-03-11 06:31:00 -

İstanbul Esenler'de davulcular sokakları tek tek yürümek yerine Vosvos'larla gezerek vatandaşları uyandırdı.

Müslüman aleminin heyecanla beklediği Ramazan ayının gelmesiyle davulcular da ilk mesaiye başladı. Ramazan ayının sembollerinden olan Ramazan davulcuları her yıl olduğu gibi bu yıl da maniler eşliğinde davul çalarak vatandaşları sahura kaldırdı. Esenler'de ise alışılanın dışında bir davulculuk durumu ortaya çıktı. Vosvos araçların arkasına bağlanmış davullar ve ses sistemleri ile Nine Hatun Mahallesi'nde vatandaşları sahura kaldıran bir grup, uyanıp evlerinin camlarına çıkan vatandaşların da ilgi odağı oldu. Evlerinin balkonlarına ve camlarına çıkan vatandaşlar o anları cep telefonlarına kaydetti.

Bir yandan Vosvos'lardan davul sesleri yükselirken bir yandan da manilerini okuyan Fikret Bayraktar, "Biz yaklaşık 8 sene önce Vosvos Ramazan davulculuğu ile yola çıktık. Ramazan'da uyanamayan vatandaşlarımızı uyandırmaya çalıştık. Bir dönem Ramazan davulcuları da kendi aralarında problemliydi. Biz bu durumu Vosvos Ramazan davulcusu ile çözdük. 8 senedir bu işi yapıyoruz. Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdik. Bundan sonra her Ramazan'da da Vosvos'larla vatandaşlarımızı uyandırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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