Yeni moda tanker! Avrupalı ülkeler sipariş yağdırıyor

Yeni Akit Ankara

Nord Stream boru hattının uğradığı hasar ve Rusya ile Ukrayna arasında süregiden savaş dolayısıyla Avrupa’nın gaz temini sorunlu hale getirdiğinden, Çin’e sipariş edilen yeni tanker sayısı şu anda iki haneli bir büyümeye ulaştı. O kadar ki, Bazı Çin tersanelerinin aldığı siparişler, tersanelerin 2026 yılına kadar sürekli çalıştıracak düzeye gelmiş bulunuyor. Örneğin Shanghai’de yerleşik bir tersane, şu anda 18 adet tanker üzerinde yüzde 100 kapasiteyle 24 saat çalışmakta olmasına karşın 2026 yılına değin başka bir sipariş kabul edebilecek durumda değil.

Likit doğal gaz tankeri inşası çok özel bir alan

Likit doğal gaz tankeri inşası beceri konusunda yüksek standart, ileri üretim hatları ve komple ve istikrarlı tedarik zincirleri gerektiren bir üretim türü. Bu alanda küresel merkez niteliği edinmiş olan Çin, bağımsız olarak geliştirilmiş birçok inşaat teknolojisine sahip. Avrupa bu türden tankerlerin üçüncü büyük tüketicisi; ithalat için boru hatlarına ve gaz tankerlerine büyük ölçüde bağımlı.

Tersaneler siparişleri yetiştirebilmek için 24 saat çalışıyor

China State Shipbuilding Corporation’a (CSSC) bağlı bir gemi inşaatçısı firma olan Hudong-Zhonghua Shipbuilding grubu dev doğal gaz tankerleri üretmek üzere 24 saat boyu çalışıyor. Şirketin yöneticileri, yeni gelen siparişlerin yoğunluğuna vurgu yaparak tersanelerde aynı anda altı tanker birden üretildiğini söylüyor. Şirketin sadece bu ay aldığı sipariş sayısı 139’a çıktı. Öte yandan Hudong-Zhonghua Shipbuilding grubu yüksek kapasiteli 33 tanker üzerinde çalışıyor ki, bunların 26 adedi bu yıl ısmarlandı. Bu çerçevede, Jiangnan Shipyard grubunu saymak mümkün. Özetle, Avrupa ve Asya ülkeleri, yüksek normlu tanker imal eden Çinli yapımcıların başlıca pazarları. Nitekim bu yılın ilk sekiz ayı içinde Çin'in gemi inşa sektörünün üretimi 23,94 milyon tonluk bir hacme ulaştı. Bu, küresel pazar toplamının yüzde 45,4’üne tekabül ediyor. Bu veri Çin’i dünyanın birinci sırasında konumlandırıyor. Üstelik yeni siparişlerle birlikte Çin, küresel pazardan yüzde 50,6 oranında bir pay almış oluyor.

174 bin metreküplük bir tankeri günlük fiyatı 397 bin dolara fırladı

İşin bir başka yönü de halen çalışmakta olan doğal gaz tankerlerinin günlük ücretlerinin çıktığı astronomik tutarlar. Atlantik bölgesinde 174 bin metreküplük bir tankerin ortalama günlük fiyatı, ağustos ayı başında 74 bin dolar iken, şu anda 397 bin dolara çıkmış bulunuyor.