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Yeni moda: E-spor ekonomisi

Futbolun bir tutku halini aldığı ülkemizde e-spor etkinliklerine ilgi her geçen gün artıyor.

01 Şubat 2019 Cuma 12:31
Yeni moda: E-spor ekonomisi

Buğra Kardan

Gençleri ve çocukları etkisi altına alan e-spor etkinliklerine ilgi çığ gibi büyüyor. 5’inci e-spor platformu Riot Games Espor Sahnesi’nin açılışını 12 yaşındaki torunu Bahar Sena ile açan TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Binali Yıldırım’ın da dikkatini çeken etkinlikler dünyada da, Türkiye’de de devasa bir sektör haline geldi. Çok uluslu firmalar, e-spor organizasyonlarına sponsor olmak için birbirleriyle yarışıyor.

Alienware sahnede

2017’de Acer tarafından üstlenilen Legague of Legend turnuvasına bu sene Alienware sponsor oldu. Dell’e bağlı olan ve oyun odaklı sistemleriyle bilinen Alienware’in yatırım yaptığı turnuva pek çok bilişim devinin yakın takibinde.

Gösterişli organizasyon

2018’de e-spora giriş yapan Deutcshe Telekom da yeni açılımlar yapmak, müşteri adedini arttırmak için bu sene 128 oyuncudan oluşan bir FIFA 19 etkinliği düzenledi. Geçtiğimiz günlerde Düseldorf’ta yapılan etkinlik ses getirdi. Finalistler stadyumda karşı karşıya geldi. Galip taraf profesyonel oyuncu Mirza Jahic ile bir gösteri maçı yaptı.

Türkiye’de de büyük şirketler e-spora sponsor olma çabasında. 2018’de kurulan Türkiye E-Spor Federasyonu (TESFED) yeni etkinliklere imza atmak için girişimcilerle yakın temasta. Bu temaslar sonuç da veriyor. Öyle ki Nonstop Zula E-Spor Merkezi’ne Paycell, Casper, Vestel gibi iletişim şirketleri sponsorluk desteği sağladı.

Uzmanlara göre Türkiye’de sürecin hızla ilerlemesinde devlette muhatap bulunabilmesi önemli rol oynuyor. İnternet teknolojilerinin ülkemize transferi hususunda da doğru hamleler yapıldığı bir gerçek.

Potansiyel büyük

Futbolun bir tutku halini aldığı ülkemizde her yaş grubuna e-sporu sevdirmek mümkün. 7’den 70’e herkesin ilgilendiği futbolu dijital ortama taşımak sponsor firmalara için de kârlı. İşte bu nedenle firmalar dört büyükleri e-spora yöneltmek için ellerinden geleni yapıyor.


Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 12:31
  1. İstanbul
  2. Deutcshe Telekom
  3. Alienware
  4. Legague of Legend
  5. Riot Games Espor Sahnesi
  6. Binali Yıldırım
  7. Bahar Sena
  8. Türkiye E-Spor Federasyonu
  9. TESFED
  10. Paycell
  11. Casper
  12. Vestel
  13. Nonstop Zula E-Spor Merkezi
  14. Acer

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