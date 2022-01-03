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Ekonomi Yeni mezun istihdam desteği son durum | KOSGEB yeni mezun desteği ne kadar?
Ekonomi

Yeni mezun istihdam desteği son durum | KOSGEB yeni mezun desteği ne kadar?

KOSGEB 100 bin lira destek kimler alabilir? Merakla beklenen kabine toplantısı 3 Ocak Pazartesi günü gerçekleşti. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Peki, KOSGEB 110 bin destek alma şartları

Yeniakit Publisher
2022-01-03 19:50:00 -
Yeni mezun istihdam desteği son durum | KOSGEB yeni mezun desteği ne kadar?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından önemli müjdeler verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın söz ettiği KOSGEB destekleri ise merak edilmeye başlandı.

Yeni mezun istihdam desteği son durum | KOSGEB yeni mezun desteği ne kadar?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KOSGEB desteği müjdesi verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “KOSGEB destekleri adına bir müjdeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bilindiği gibi nisan ayında mikro ve küçük işletmelere yönelik bir hızlı destek programı başlatmıştık. Bu programın kapsamını, yeni mezun gençlerimizin istihdamını teşvik edecek şekilde genişletiyoruz. Son 12 aydaki çalışan sayısını koruyup, meslek lisesi veya üniversite mezunu gencimizi en az 12 ay boyunca istihdam etme taahhüdünde bulunan işletmelere 100 bin lira destek veriyoruz. Kadın istihdamında bu rakam 110 bin lirayı buluyor” dedi.

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