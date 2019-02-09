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Yeni Malatyaspor'un rakibi Konyaspor

Süper Lig'in 21. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, yarın Atiker Konyaspor'a konuk olacak

09 Şubat 2019 Cumartesi 10:16
Yeni Malatyaspor'un rakibi Konyaspor

Evkur Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşacak.

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Ligde geride kalan 20 haftada 33 puan toplayan teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki Malatya temsilcisi, haftaya averajla dördüncü sırada girdi. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde çıkışa geçen Atiker Konyaspor ise 21. haftaya 32 puanla altıncı başladı.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında hafta içinde Göztepe'yi evinde 1-0 yenerek tur için avantaj yakalayan sarı-siyahlılar, ligdeki 2 maçlık galibiyet hasretine Konyaspor karşısında son vermek istiyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Malatya'da yapılan maçı Konyaspor 1-0 kazanmıştı.

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Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 10:16
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