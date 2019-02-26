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Yeni Malatyaspor'un hedefi kupada final

- Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Göztepe'yi 1-0 yenerek avantaj sağlayan Evkur Yeni Malatyaspor, yarınki rövanşı da kazanarak adını yarı finale yazdırmanın peşinde- Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek:"İlk 11'imiz sahaya çıkacak ve ne olursa olsun mücadelemizi vereceğiz. İnşallah Göztepespor maçından galibiyetle ayrılıp yarı finale adımızı yazdırmak istiyoruz. Hedefimiz kupada final oynamak"

26 Şubat 2019 Salı 11:27
Yeni Malatyaspor'un hedefi kupada final


MALATYA (AA) - VOLKAN KAŞİK - Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Göztepe'yi 1-0 yenerek avantaj sağlayan ve rakibiyle yarın deplasmanda rövanşa çıkacak Evkur Yeni Malatyaspor'un hedefi kupada final oynamak.

Spor Toto Süper Lig'de 34 puan ve averajla 5. sırada bulunan Malatya ekibi, Ziraat Türkiye Kupası'nda da mücadelesine devam ediyor.

Ziraat Türkiye Kupası'na 4. turda dahil olan sarı-siyahlılar, konuk ettiği Kırklarelispor'u 1-0 yenerek bir üst tura çıktı. Malatya temsilcisi, 5. turun hem ilk hem de rövanş maçında TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Etimesgut Belediyespor'u 2-0 yenerek adını son 16 takım arasına yazdırdı.

Son 16 turda ise TFF 2. Lig Beyaz Grup temsilcisi Bodrum Belediyesi Bodrumspor ile eşleşen ve ilk maçta sahasında 2-0 geriye düştüğü mücadelede rakibini 3-2 mağlup eden Malatya ekibi, rövanş karşılaşmasında da 1-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılarak adını çeyrek finale yazdırma başarısı gösterdi.

Çeyrek finalde de Göztepe ile eşleşen sarı-siyahlılar, sahasında oynadığı ilk maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrılarak rövanş için avantaj sağladı.

Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek final rövanş maçında yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Malatya ekibi, bu maçı da kazanıp adını yarı finale yazdırmaya çalışacak.

Evkur Yeni Malatyaspor, kupa mücadelelerinde rakip fileleri 11 kez havalandırmayı başardı. Sarı-siyahlıların kaydettiği 11 golden 3'üne Danijel Aleksic imza attı. Kupada Aleksic'i ikişer golle Eren Tozlu ve Barış Alıcı, birer golle de Ahmet Ildız, Khalid Boutaib, Pereira ve Ömer Şişmanoğlu izledi.


- Başkan Gevrek: "Tur atlamadan çıkmayacağız"


Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası'nda emin adımlarla ilerlediklerini söyledi.

Kupada iyi mücadele ettiklerini belirten Gevrek, bu iyi gidişatı sürdürmek istediklerini ifade etti.

Gevrek, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdüklerini belirterek, "Kupada yolumuza devam etmek istiyoruz. İzmir'e 1-0 avantajlı gidiyoruz ama bu iş şansa bakmayacak. Göztepe iyi oynayan bir takım, inşallah hayırlısı olur. Göztepe maçından tur atlamadan çıkmayacağız." dedi.

Takımda sakat oyuncunun fazla olduğuna dikkati çeken Gevrek, "Sakatlar en büyük sıkıntımız. Yüzde 70'i ilk 11'de oynayacak futbolcularımızın sakat olması canımızı sıkıyor ve bizi ciddi şekilde düşündürüyor. İlk 11'imiz sahaya çıkacak ve ne olursa olsun mücadelemizi vereceğiz. İnşallah Göztepe'den galibiyetle ayrılıp yarı finale adımızı yazdırmak istiyoruz. Hedefimiz kupada final oynamak." değerlendirmesinde bulundu.


- "Kimse karamsarlığa kapılmasın, iyi yoldayız"


Gevrek, taraftarlardan sabırlı olmalarını isteyerek şunları kaydetti:

"İkinci yarıya iyi başlayamadık. Sakat futbolcularımızın durumu bizi ciddi sıkıntıya soktu. Yoksa biz takım olarak iyi durumdayız. Şu an ligde 34 puandayız. Önümüzdeki maçları kazanıp bu kötü gidişatı telafi edeceğimize inanıyorum. Taraftarımız takıma sahip çıksın. Futbolda 3-5 maç kaybeder, 3-5 maç kazanırsın. Bunu atlatacağımıza inanıyorum. Kesinlikle kimse karamsarlığa kapılmasın. Biz iyi yoldayız. Sakatlarımız inşallah kısa sürede döndükten sonra farklı bir takım olacağımıza inanıyorum."


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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 11:27
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  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Yeni Malatyaspor
  5. Ziraat Türkiye Kupası

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