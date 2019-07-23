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Yeni Malatyaspor’dan Ghaylen Chaaleli transferiyle ilgili açıklama

Yeni Malatyaspor İdari Menajeri Mehmet Gömülü, Ghaylen Chaaleli transferiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Chaaleli uzun süredir izlediğimiz bir futbolcuydu.

23 Temmuz 2019 Salı 11:07
Yeni Malatyaspor’dan Ghaylen Chaaleli transferiyle ilgili açıklama

Yeni Malatyaspor İdari Menajeri Mehmet Gömülü, Ghaylen Chaaleli transferiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Chaaleli uzun süredir izlediğimiz bir futbolcuydu. Hocamızın raporu doğrultusunda 3 yıllık sözleşme imzaladık. Camiamıza hayırlı olsun" dedi.


Yeni Malatyaspor’un idari menajeri Mehmet Gömülü transfer çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.


Yönetim olarak transferde oldukça titiz davrandıklarını kaydeden İdari Menajer Mehmet Gömülü, "Chaaleli uzun süredir izlediğimiz bir futbolcuydu. Hocamızın raporu doğrultusunda 3 yıllık sözleşme imzaladık. Camiamıza hayırlı olsun. Kulübümüzün menfaati noktasında hareket ederek transfer çalışmalarımıza devam edeceğiz. Biz sadece tek kulvar düşünerek transfer yapmıyoruz, 3 kulvarı birden düşünerek transfer yapıyoruz. Takımımıza yaptığımız takviyelerle daha güçlü bir duruma geldiğimize inanıyorum. İnşallah güzel bir sezon geçireceğiz" dedi.



"Hedefimiz gruplara kalmak"


Gömülü, perşembe günü sahalarında oynayacakları UEFA Avrupa Ligi maçını kazanmak istediklerini de kaydederek, şunları söyledi:


"Tarihimizin en önemli maçlarından birine perşembe günü şahitlik edeceğiz. Geçen sezonki performansımız bizi Avrupa’ya taşıdı. Hedefimiz gruplara kalmak. Kalamasak da bu sene burada tecrübe kazanmak istiyoruz. Taraftarımıza büyük görev düşüyor. İlk maçta avantajlı bir skor alabilmemiz için onların desteğine ihtiyacımız olacak."

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 11:07
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