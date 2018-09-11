Yeni Malatyaspor'dan Beşiktaş'a gözdağı! Puansız dönmeyeceğiz

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacakları karşılaşmadan puanla dönmek istediklerini söyledi.

Bulut, sarı-siyahlı ekibin Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, milli maçlar nedeniyle lige verilen aranın kendileri için çok iyi geçtiğini belirtti.

Sakatlığı bulunan futbolcuların takıma katıldığını ifade eden Erol Bulut, Beşiktaş maçına güzel bir ortamda hazırlandıklarını aktardı.

Atiker Konyaspor'a 1-0 yenildikleri karşılaşmada istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını ve bunu bir kaza olarak değerlendirdiklerini kaydeden Bulut, bundan sonraki müsabakalarda aynı durumun yaşanmaması için çaba göstereceklerini dile getirdi.

Erol Bulut, sarı-siyahlı ekipte hafif sakatlıkları bulunan Khalid Boutaib ile Guilherme Costa Marques'in yarın takımla çalışmalara başlayacağını belirterek, "Geçen sezon Fenerbahçe'ye karşı galibiyetimiz yoktu. Bu sezon onu tersine çevirdik. Hedefimiz Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi şampiyonluğa oynayan takımlar değil. İstanbul'dan inşallah puansız dönmeyeceğiz. İyi futbol oynayıp, istediğimiz oyunu sahada sergilemek istiyoruz." diye konuştu.

"DEFANSTA ZAAFLARI VAR"

Her maçta puan almak için çabaladıklarını vurgulayan Bulut, şunları kaydetti:

"Güçlü ve şampiyonluk yaşamış bir takıma karşı oynayacağız. Kadrosu güçlü, tempoyu iyi ayarlayan bir ekip. Hücum anlamında iyi oyunculara sahipler ama defansta zaafları var. Biz, rakibin hücum oyununa karşı önlemlerimizi alacağız. Rakibin eksiklerini iyi değerlendirip gol yollarında etkili olmaya çalışacağız."

DONALD VE MURAT YILDIRIM TAKIMLA BİRLİKTE ÇALIŞTI

Evkur Yeni Malatyaspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, daha sonra dört gruba ayrılarak pas çalışması yaptı.

Top kapma ve pas çalışmalarıyla süren antrenman, taktik ağırlıklı çift kale maçla sona erdi.

Sarı-siyahlı ekipte sakatlıkları nedeniyle bir süredir takımdan ayrı çalışan Mitchell Donald ile Murat Yıldırım da idmanda yer aldı.

Hafif sakatlıkları bulunan Khalid Boutaib, Rahman Buğra Çağıran ve Guilherme Costa Marques ise takımdan ayrı koştu.