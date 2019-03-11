Yeni Malatyaspor'da Murat Akça ve Ertaç Özbir kadro dışı11 Mart 2019 Pazartesi 19:30
MALATYA (AA) - Spor Toto Süper Lig takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor'da Murat Akça ve Ertaç Özbir, kadro dışı bırakıldı.
Sarı-siyahlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuz ve teknik heyetimizin bugün yapmış olduğu görüşme neticesinde, teknik heyetimizin vermiş olduğu rapor doğrultusunda profesyonel futbolcularımızdan Murat Akça ve Ertaç Özbir kadro dışı bırakılmıştır." ifadelerine yer verildi.
YORUM YAZ