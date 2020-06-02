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Spor

Yeni Malatyaspor’da Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürüyor

Yeni Malatyaspor, Süper Lig’in 27.

Yeniakit Publisher
2020-06-02 14:08:38 -
Yeni Malatyaspor’da Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürüyor

Yeni Malatyaspor, Süper Lig’in 27. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleşen idman, düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Antrenman, dayanıklılık çalışmalarıyla devam etti. Malatya ekibinde, karantinada bulunan sol bek oyuncusu Hafez dışında eksik oyuncu bulunmuyor.


Sarı-kırmızılılar, korona virüs test sonuçlarının negatif çıkmasının ardından antrenmanlarına tekrar başlamıştı.

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