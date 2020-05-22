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Spor

Yeni Malatyaspor'da 1'i futbolcu 2 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-05-22 19:56:14 -
Yeni Malatyaspor'da 1'i futbolcu 2 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

MALATYA (AA) - Süper Lig takımlarından BtcTurk Yeni Malatyaspor'da 1'i futbolcu 2 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bugün Nurettin Soykan Tesislerin'de tüm futbolcular, teknik heyet ve tesis çalışanlarına ikinci kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Yapılan testler neticesinde bir futbolcumuz ve bir personelimizde pozitif vakaya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan futbolcumuz ve personelimizin takip ve tedavi süreçlerine ilgili prosedürler dahilince başlanmıştır." ifadesi kullanıldı.

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