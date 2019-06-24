Yeni Malatyaspor sürpriz golcüyü açıkladı
Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Konyaspor'un forvet oyuncusu Adis Jahovic'i transfer ettiğini açıkladı.24 Haziran 2019 Pazartesi 14:24
Evkur Yeni Malatyaspor Fofana'nın ardından Jahovic'i de renklerine kattığını açıkladı.
Süper Lig'i 5. sırada bitirerek ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil etme hakkı kazanan Evkur Yeni Malatyaspor, Konyasporlu Fofana'nın ardından Adis Jahovic'i kadrosuna kattı.
32 yaşındaki Makedon golcü, 2018 Ocak ayında Göztepe'den Konyaspor'a transfer olmuş ve Yeşil Beyazlılar'la 2020 Mayıs ayına kadar sözleşme imzalamıştı.
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