Yeni Malatyaspor - Denizlispor maçı kaç kaç bitti? Yeni Malatyaspor - Denizlispor maç sonucu

Süper Lig'de 7. haftanın açılış maçında BtcTurk Yeni Malatyaspor, Yukatel Denizlispor'la karşı karşıya gelecek. Maç, Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak. Süper Lig'in 7. haftasında Yeni Malatyaspor - Denizlispor arasında oynanan karşılaşma, Yeni Malatyaspor'un 5-1'lik üstünlüğü ile sona erdi. Yeni Malatyaspor - Denizlispor maçı kaç kaç bitti? sorusu sporseverler tarafından sorgulanıyor. İşte Yeni Malatyaspor - Denizlispor maç sonucu ve maçın dakika dakika detayları...

Yeni Malatyaspor - Denizlispor: 5-1

Yeni Malatyaspor - Denizlispor ilk 11'ler:

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Issam, Robin, Hadebe, Sakıb, Acquah, Murat, Guilherme, Donald, Fofana, Jahovic

Yeni Malatyaspor - Denizlispor maçı kaç kaç bitti?

İşte maçın dakika dakika ayrıntıları...

Ve son düdük! Maçın skoru 5-1.



90+2'

Golde asisti yapan oyuncu Guilherme.



90+2'

Gol! Yeni Malatyaspor farkı açıyor. Yeni Malatyaspor Stadyumu stadında golü atan oyuncu Adis Jahovic. 5-1.



90+1'

4.Hakem eklenen süreyi göstermek için tabelasını kaldırıyor. En az 3 dakika daha oynanacak.



90'

Ofsayt! Yeni Malatyaspor takımının hücumu yan hakemin bayrağı ile kesiliyor. Guilherme ofsayttan kaçamayan oyuncu.



87'

Hugo Rodallega yerden kalkamıyor. Tedavisi için oyun durmuş durumda.



84'

Oyuncu değişikliği! Sergen Yalcin oyuncu değişikliğine gidiyor. Yeni Malatyaspor Stadyumu stadında oyuna giren oyuncu Erkan Kas, çıkan oyuncu Sakıb Aytaç.



83'

Murat Yildirim tedavisini yaptırdı ve tekrar oyuna dahil oldu.



82'

Yeni Malatyaspor Stadyumu stadında, Denizlispor takımı şimdi sol taraftan köşe vuruşu kullanacak.



82'

Oyun sakatlık dolayısı ile durmuş durumda. Murat Yildirim sakatlık geçiren isim.



79'

Sarı Kart! Orta hakem Bulent Birincioglu elini cebine atıyor ve sarı kartını Ghaylene Chaalali (Yeni Malatyaspor) için kullanıyor. Bu kart Ghaylene Chaalali için, gelecek maçta cezalı durumda olacağı anlamına geliyor.



76'

Maçın hakemi, sarı kartını Adam Stachowiak için kullandı.



76'

Oyuncu değişikliği! Denizlispor için oyuncu değişikliği. Modou Barrow çıkan oyuncu, Hadi Sacko giren oyuncu.



73'

Oyuncu değişikliği! Yeni Malatyaspor takımında oyuncuğu değişikiği. Giren oyuncu Buğra Çağıran , çıkan oyuncu Moryke Fofana.



73'

Oscar Estupinan çerçeveyi bulan bir vuruş yaptı, fakat top gol çizgisini geçmedi.



72'

Maçın hakemi Bulent Birincioglu, Yeni Malatyaspor takımı lehine köşe atışı kararı verdi.



72'

Oyuncu değişikliği. Oyundan çıkan oyuncu Mitchell Donald, oyuna giren oyuncu Ghaylene Chaalali.



72'

Maçta heyecanlı anlar. Mitchell Donald şutunu çekiyor ancak top Denizlispor savunmasından dönüyor.



69'

Goldeki asistin sahibi Guilherme.



69'

Gol! 4-1. Golü atan oyuncu Adis Jahovic.



67'

Denizlispor oyuncu değişikliği hakkını kullanan taraf. Giren oyuncu Oscar Estupinan, çıkan oyuncu Olcay Şahan.



65'

Asist Ismail Aissati.



65'

Gol! Denizlispor skoru 3-1 yapan golü Hugo Rodallega ile buldu.



64'

Denizlispor takımında sarı kart gören oyuncu Olcay Şahan.



64'

Denizlispor hücumunda kafayı vuran oyuncu Hugo Rodallega ancak isabet yok.



63'

Zakarya Bergdich şutunu çekiyor ancak kaleyi bulamıyor. Yeni Malatyaspor Stadyumu Stadı'nda skor değişmedi.



63'

Sarı kart! Bulent Birincioglu elini cebine attı ve sarı kartını Denizlispor takımının oyuncusu Radoslaw Murawski için kullandı.



61'

Gol! Yeni Malatyaspor takımında Adis Jahovic penaltıyı gole çeviriyor ve skor şimdi 3-0.



61'

Penaltı! Hakem Bulent Birincioglu beyaz noktayı gösterdi. Yeni Malatyaspor Stadyumu Stadı'nda penaltı atışını kullanacak takım Yeni Malatyaspor.



57'

İsabetsiz şut! Yeni Malatyaspor Adis Jahovic ile kaleyi yokladı ancak sonuç yok.



56'

Malatya şehrinde deplasman takımı atağı hakemin ofsayt bayrağı ile kesiliyor.



53'

Oğuz Yılmaz kafa vuruşunda isabet bulamıyor. Yeni Malatyaspor Stadyumu Stadı'nda skorda değişiklik yok.



52'

Korner kazanan takım Denizlispor. Atışı kullanmak için hazırlanan oyuncu Zeki Yavru.



49'

Denizlispor takımı Tiago Lopes ile gole çok yaklaştı ancak kaleyi bulan şut ağlarla buluşmadı.



48'

Denizlispor savunması Guilherme tarafından çekilen şutu engelliyor. Yeni Malatyaspor Stadyumu Stadı'nda skorda değişiklik yok.



46'

Denizlispor takımı oyuncu değişikliği hakkını kullanıyor. Sahadan çıkan oyuncu Isaac Sackey, giren oyuncu Ismail Aissati.



46'

Yeni Malatyaspor Stadyumu stadında ikinci yarının başlama vuruşu yapıldı.



Yeni Malatyaspor Stadyumu Stadı'nda maçın ilk yarısı sona erdi.



45+3'

Yeni Malatyaspor Stadyumu Stadı'nda Yeni Malatyaspor atağı. Şutu çeken oyuncu Guilherme ancak top Denizlispor savunmasınca karşılanıyor.



45+1'

1. Devre sonuna 3 eklendi.



44'

Yeni Malatyaspor atağında kafa vuruşunu yapan isim Adis Jahovic ancak top kaleyi bulmuyor. Malatya şehrindeki maçta skor değişmiyor.



44'

Korner kazanan takım Yeni Malatyaspor. Atışı kullanmak için hazırlanan oyuncu Guilherme.



44'

Sakıb Aytaç kafayla topu Denizlispor ağlarına göndermek istedi fakat Denizlispor savunması gole izin vermiyor.



44'

Yeni Malatyaspor takımı sahanın sağ köşesindan korner atışı kullanacak. Topun başındaki oyuncu Guilherme.



42'

Yeni Malatyaspor Stadyumu Stadı'nda dördüncü hakemin bayrağı havada. Ofsaytta kalan takım Denizlispor.



40'

Yeni Malatyaspor Stadyumu Stadı'nda kaleyi yoklayan oyuncu Zeki Yavru ancak isabet yok.



38'

Sarı kart! Sakıb Aytaç az önceki hareketinden dolayı sarı kart ile cezalandırıldı.



34'

Gol! 2-0. Mitchell Donald takımını rahatlatan golü attı.



34'

Az önce sakatlık nedeniyle saha kenarına alınan Adis Jahovic tekrar sahada.



33'

Tedavi görüp bir süre kenarda bekleyen Moryke Fofana tekrar oyunda.



32'

Yeni Malatyaspor Stadyumu Stadı'ında oyun durdu. Adis Jahovic geçirdiği sakatlık nedeniyle tedavi görmekte.



28'

Gol! Yeni Malatyaspor penaltıyı kullanan taraf oldu. Topu ağlara göndermeyi başaran oyuncu Adis Jahovic . Durum şimdi 1-0.



28'

Penaltı! Yeni Malatyaspor penaltı vuruşu kazanıyor.



27'

Sarı kart! Deplasman takımı oyuncusu Cristian Sapunaru sarı kart görüyor.



27'

Sarı kart! Denizlispor takımı sarı kart gören taraf. Kartı gören oyuncu Tiago Lopes.



26'

Sarı kart! Oğuz Yılmaz maçın hakemi tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor .



19'

Yeni Malatyaspor hücumunda kafayı vuran oyuncu Sakıb Aytaç ancak isabet yok.



18'

Yeni Malatyaspor takımında sakatlık geçiren oyuncu Moryke Fofana.



15'

Denizlispor atağında Zeki Yavru kafa vuruşunu yapıyor ancak top kaleyi bulmuyor.



12'

Kaleyi tutmayan kafa vuruşu! Yeni Malatyaspor atağında isabetsiz kafa vuruşunu yapan isim Adis Jahovic.



12'

Yeni Malatyaspor Stadyumu stadında, Yeni Malatyaspor takımı şimdi sol taraftan köşe vuruşu kullanacak.



2'

Yeni Malatyaspor Stadyumu stadında, Guilherme sahanın sağ köşe gönderinden korner atışı kullanacak.



2'

Maçın hakemi Bulent Birincioglu, Yeni Malatyaspor takımı lehine köşe atışı kararı verdi.



1'

Hakem yardımcılarıyla göz göze geldi ve maçı başlattı.



Takımların Yeni Malatyaspor Stadyumu stadındaki maçta sahaya çıkacak kadroları açıklandı.



Bundan bir sene önce Yeni Malatyaspor, 10 puanla 6. sıradaydı. Şu anda ise 7 puanla 13. sırada.



Denizlispor bu sezon deplasmanda oynadığı maçlarda: 1-2-0.



Denizlispor son 16 deplasman maçında hiç kaybetmedi.