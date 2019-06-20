Yeni Malatyaspor bombayı patlattı! İmza atıldı
Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Konyaspor'dan Fildişi Sahilli futbolcu Moryke Fofana ile iki yıllık sözleşme imzaladı.20 Haziran 2019 Perşembe 18:03
Yeni Malatyaspor, 1.5 sezondur Konyaspor forması giydikten sonra bonservisini eline alan Fildişi Sahilli futbolcu Moryke Fofana'yı renklerine bağladı
Transfer çalışmalarını sürdüren sarı-siyahlılar, geçen sezon Atiker Konyaspor forması giyen 28 yaşındaki Moryke Fofana'yı kadrosuna kattı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, futbolcunun sarı-siyahlı formalı fotoğrafı paylaşılarak, "Evkur Yeni Malatyaspor'umuz, başarılı orta saha oyuncusu Moryke Fofana ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Evkur Yeni Malatyaspor'umuza hoş geldin Moryke Fofana." ifadelerine yer verildi.
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