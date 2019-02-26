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Yeni Malatyaspor, Başakşehir maçına ‘diriliş’ gözüyle bakıyor

Ligde oynadığı son 5 maçta galibiyet yüzü göremeyen Evkur Yeni Malatyaspor’da hedef Başakşehir maçıyla birlikte çıkışa geçmek.

26 Şubat 2019 Salı 13:02
Yeni Malatyaspor, Başakşehir maçına ‘diriliş’ gözüyle bakıyor

Ligde oynadığı son 5 maçta galibiyet yüzü göremeyen Evkur Yeni Malatyaspor’da hedef Başakşehir maçıyla birlikte çıkışa geçmek. Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, mücadelenin kendileri adına ’diriliş’ karşılaşması olduğunu belirterek, "Biz bu takımla buralara geldik ve bu takımla da yeniden istenilen sonuçları alacağız. Bu anlamda Başakşehir maçı bizim yeniden diriliş maçımız olacak" dedi.


Süper Lig’de ikinci yarıda oynadığı 6 maçtan sadece birini kazanabilen Evkur Yeni Malatyaspor, kötü gidişatı durdurmak istiyor. Son lig maçında Çaykur Rizespor’a mağlup olan sarı-kırmızılılarda basın sözcüsü Erdal Gündüz, takımdaki son durumu İHA’ya değerlendirdi.


İkinci yarıda aldıkları kötü sonuçlarda yaşanılan sakatlıkların payının büyük olduğunu belirten Gündüz, "Son haftalarda maalesef takım üzerinde bir şansızlık var. Son oynadığımız Rize maçında oyunu başa baş götürürken verilmeyen bir penaltımız ve sonrasında gelen sakatlıklar skorun aleyhimize olmasına neden oldu. Son 6 maçımızdan sadece birini kazanmamıza rağmen sıralamada beşinci olmamız en büyük tesellimiz. Ama biz bu takımla buralara geldik ve bu takımla da yeniden istenilen sonuçları alacağız. Bu anlamda Başakşehir maçı bizim yeniden diriliş maçımız olacak. İnşallah maç gününe kadar da sakatlarımızın en azından bir kısmı düzelmiş olur" dedi.



"Avrupa hayalimizi gerçekleştireceğimize inanıyorum"


Gündüz, bu sezon hedeflerinin Avrupa olduğunu belirterek, şunları söyledi:


"Bizler bu sezon Avrupa Kupası’na gideceğimiz inancını muhafaza ediyoruz. Ya ligde, ya da kupada Avrupa hayalimizi gerçekleştireceğimize inanıyorum. Buna yetecek bir kadromuz da var. Şu sakatlık sorununu aşmamız halinde önümüzün daha açık olduğu aşikar. Taraftarımız da bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da takımlarını desteklesinler. Çünkü onlar olduğu zaman her şey daha güzel oluyor."

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 13:02
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