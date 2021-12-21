Yeni kur farkı sistemi nasıl işleyecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası keonomiye yönelik yaptığı açıklamalarından rdından piyasalar nefes aldı.

Dövizdeki hızlı düşüşün ardından, vatandaşların birikimlerini nasıl sağlıklı bir şekilde TL'ye çevireceğine dair Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni döviz planını, Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, Habertürk TV'de değerlendirdi.

"Kur hangi seviyedeyse o günkü kurdan değerlendirilecek"

Çakar şunları söyledi:

"Bu sisteme kamu ve özel bütün bankalar dahil olabilecek. Sabah bizim şubeye geldiğinizde sizin 100 bin dolarınız olsun. Bugün itibariyle bozmak istediğinizde neticede bu bir ürün. Size belli bir vade vereceğiz. O vade sonuna geldiğinde kur hangi seviyedeyse biz o günkü kurdan paranızı değerlendiriyor olacağız.

"Kur üzerinden belli bir vadeyle ödeme yapılacak"

Şu anda bu sisteme kamu bankaları hazır. TL’niz var. Bugün itibariyle TL’nizi şubeye gittiğinizde ben bunu vadeli mevduat olarak değerlendirmek ve şu vadeyle değerlendirmek istiyorum. TL’nizi alıyorsunuz, TL faiz oranı neyse vade sonunda o anaparanızı ve vade sonundaki faizini alıyorsunuz. Bugünkü kur üzerinden belli bir vadeyle size faiz oranı vereceğiz.

Buradaki vade konusu sizin tercihiniz çerçevesinde şekillenecek husus. Vade sonu geldiğinde bizim TL mevduat faiz oranı bugünkü getiriniz ile o günkü kur hangisi yüksekse ondan yararlanacaksınız. TL mevduat sahibi için bu.

Vade sonundaki faizli bakiyenizle o günkü kur seviyesindeki paranızın geldiği nokta hangisi yüksekse onu alacaksınız. Yabancı para mevduatınız bozdunuz bugünkü kurdan yine belli bir vadeyle o ürünü aldınız. O ürünün vade tarihindeki kur bugünkü kur ya da o zamanki kur hangisi yüksekse o zamanki kurdan paranızı alırsınız.

"Kamu ve özel bankalar da girecek"

Birçok özel banka genel müdürü arkadaşımla konuştum, onlar da girecek. Buradaki maliyetin kamu bankaları ve ilgili bankalar tarafından karşılanması söz konusu değil. Bu maliyet hazine tarafından karşılanacak. Buradaki bu ürün hane halkları için geçerli. Gerçek kişi müşteriler için geçerli."