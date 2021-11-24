Yeni kapılar açılsın ki nakliyecilerimiz Irak'ın her yerine taşımacılık yapabilsin

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ‘Türkiye-Irak İş, Yatırım ve Müteahhitlik Forumu’nda konuştu. Muş, Türkiye ile Irak arasında son dönemde temasların arttığını söyledi. Muş, ikili birliğini güçlendirecek her türlü adımı atmaya istekli ve kararlı olduklarını belirtti.

Önemli hamle

Muş, 2019’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ‘kısa vadede 20 milyar dolar tutarında ikili ticaret hacmine ulaşılması’ hedefinin ortaya konulduğunu anımsattı. Bu hedefin pandemiye rağmen 2020 itibarıyla aşıldığını ve 20.7 milyar dolar rakamının yakalandığını hatırlattı. Ortaya çıkan başarının Türkiye ve Irak’ın fedakâr iş insanlarına ait olduğunu ifade etti.

Yeni bir döneme girildi

Muş, Irak’ın geçen yıl itibarıyla Türkiye’nin ihracatında dördüncü sırada olduğuna dikkat çekti. Türkiye’nin ise Irak’ın ihracatında üçüncü sırada bulunduğuna işaret etti. “2020’de yaklaşık 11 bin 500 firmamız Irak’a ihracat yapmıştır. Bu ülkeye ihracatımızda zengin bir ürün çeşitliliği mevcuttur” dedi.

Muş, Irak’ın Türk müteahhitlik sektörü için özel bir yere sahip olduğunun altını çizdi. Ayrıca şunları kaydetti:

“Firmalarımızca Irak’ta bugüne kadar 31 milyar dolar değerinde bin 34 proje üstlenilmiştir. Bu rakam firmalarımızın dünyada üstlendikleri toplam proje bedelinin yaklaşık yüzde 7’sine tekabül etmektedir. Bunun yanında Irak’ı firmalarımız tarafından dünyada en fazla proje üstlenilen üçüncü ülke konumuna getirmektedir. Son yıllarda yaşanan siyasi ve ekonomik gelişmeler nedeniyle üstlenilen yeni projelerde bir azalma yaşanmış olsa da Irak’ta ticari anlamda umut verici yeni bir döneme girdiğimizi söylemek mümkündür. Bu kapsamda firmalarımız son dönemde Irak’ın önemli altyapı ve üstyapı projelerini üstlenmeye başlamışlardır.”

Her türlü projede yer alırlar

Türk firmalarının 2017’den beri üstlendikleri projelerin toplam bedelinin 6.5 milyar dolar olduğunu aktaran Muş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu rakamın daha da artmasını temenni ediyoruz. Müteahhitlik firmalarımız gerek tecrübeleri gerekse ileri teknoloji ve beceri seviyeleriyle önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek her türlü projede yer almaya hazırdır. Müteahhitlik ve inşaatın yanı sıra iş insanlarımız enerji, sağlık, ilaç, gıda, tarım, giyim-tekstil, makine ve ekipmanları sektörlerine de ilgi duymakta olup bu alanlarda da iş birliğine hazırdırlar.”

“Demir yolu hattı yapılmalı”

Türkiye ile Irak tarafından devreye alınması gereken pek çok projenin bulunduğunu anlatan Muş, şu açıklamaları yaptı: “Özellikle iki ülkeyi birbirine bağlayacak ve Irak’ı bir ticaret merkezi haline getirecek olan demir yolu projesine büyük önem veriyoruz. Ülkemizin de Irak üzerinden Körfez ülkelerine erişimini kolaylaştıracak olan bu projenin firmalarımızca yapılmasını arzu ediyoruz. Oluşturulacak yeni boru hattı projelerinde firmalarımızın yer almaları halinde çok başarılı işlere imza atılacağından eminiz. Ayrıca Musul’da sanayi bölgeleri inşa edilmesinin bölge halkının refahına büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz.”

“Ticari duvarlar kaldırılsın”

“İkili ticari ilişkilerin daha iyi noktalara taşınması için Iraklı makamların atmaları gereken adımlar var” diyen Muş, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bu kapsamda Ovaköy-Fişhabur ve Derecik-Mergesur hudut kapılarının en kısa sürede açılmasını, nakliyecilerimizin Irak’ın her bölgesine taşımacılık yapabilmelerini arzu ediyoruz. Irak’ın transit ticaret uygulamalarına geçmesini ve tüm gümrüklerinde kuralların aynı şekilde tatbik edilmesini bekliyoruz. Öte yandan ikili ticaretimizi kolaylaştırıcı her türlü tedbirin müştereken alınmasını istiyoruz. İthalat yasakları ve ilave gümrük vergileri yerine daha esnek yaklaşımlar sergilenmesini talep ediyoruz. Şunun altını çizmem gerek ki iş insanları genelde en kolay ulaşabildikleri ülkede ticaret yapıyor, iki kardeş ülke olarak bu konu aramızda engel teşkil etmemeli.”