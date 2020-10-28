Yeni iPad Air Türkiye'de satışa sunuldu! İşte fiyatı

Teknoloji devi Apple, Time Flies etkinliğinde tanıttığı yeni iPad Air'i Türkiye'de satışa sundu. Peki yeni iPad Air kullanıcılara neler sunuyor? İşte yeni iPad Air'in özellikleri ve fiyatı...

10.9 inç Liquid Retina ekran ile birlikte gelen yeni iPad Air, gücünü iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max'e de güç veren 5 nm'lik Apple A14 Bionic işlemcisinden alıyor.

64 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği bulunan yeni iPad Air'in arka kısmında 12 Megapiksel çözünürlüklü bir kamera, ön kısmında ise 7 Megapiksel çözünürlüğünde bir kamera bulunuyor.

İşte yeni iPad Air fiyatı

Yeni iPad Air, uzay grisi, gümüş, rose altın, gök mavisi ve yeşil renk seçenekleriyle birlikte Apple'ın Türkiye resmi sitesinde 5.799 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Fiyat listesi şu şekilde:

Wi-Fi destekli(64 GB) 5,799 TL

Wi-Fi destekli(256 GB) 7,199 TL

SIM destekli(64 GB) 6,999 TL

SIM destekli(256 GB) 8,399 TL