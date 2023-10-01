Yeni Hyundai KONA Elektrik ile farklı bir sürüş deneyimi

Hyundai’nin Çek Cumhuriyeti’ndeki fabrikasında üreterek 40’tan fazla ülkeye ihraç ettiği Yeni KONA Elektrik, cesur ve dinamik karakterini kendinden emin bir şekilde ifade ediyor. KONA, kullanıcılarına gerçek bir elektrikli otomobil deneyimi sunmanın yanı sıra günlük kullanımda da konfor için daha geniş bir çeşitlilik yelpazesi vaat ediyor.

Tamamen Yeni KONA, B-SUV segmentindeki elektrik modellere son derece iyi bir altenatif oluşturmak için iki farklı motor ve batarya tipini en büyük koz olarak kullanıyor. Hyundai tarafından son teknoloji ışığında ve aynı zamanda EV versiyon baz alınarak geliştirilen KONA, aynı gövde tipinde benzinli ve benzinli hibrit kardeşlerine de hayat vermiş oldu.

Bir önceki nesle göre daha büyük, daha cesur ve daha dinamik olan Yeni KONA, her yaşam tarzına uygun bir kullanım keyfi sunuyor. Benzersiz ve ikonik tasarımı sayesinde geleneksel tipolojiden farklı olan araç, dış ve iç tasarımında da kardeşlerinden belli noktalarda ayrılıyor. Hyundai BAYON ve TUCSON arasında yer alan Yeni KONA, K3 platformu sayesinde önceki nesle göre daha büyük boyutlara sahip. Hyundai, bu yeni modelle beraber Türkiye’deki EV ürün gamını da zenginleştirmiş olacak. KONA Elektrik ile birlikte Hyundai’nin Türkiye’de satışa sunduğu EV modeller, ürün gamının yüzde 40’ını oluşturmuş olacak.

Benzersiz tasarım özellikleri

Hyundai, Yeni KONA’yı geleneksel içten yanmalı motorlardan ayrı tutmak için öncelikli olarak EV'ye yönelik bir tasarım süreci benimsedi. Böylelikle dinamik saflığın cesurca şekillendirilmiş sağlamlıkla buluştuğu, fütüristik EV odaklı bir dış tasarım ortaya çıkarıldı.

Yeni KONA Elektrik, şık bir tarzdan ödün vermeden aerodinamik performansta da öne çıkıyor. Aerodinamik burun ve bagaj kapağı arasında şıklıkla şekillendirilmiş dodikler ve bağlantılı parametrik yüzey tasarımı, fazlasıyla dikkat çekiyor. Entegre Yüksek Konumlandırılmış Stop Lambası (HMSL) ile saten krom spoylere bağlanan dinamik krom çizgiler de otomobile saf bir kimlik kazandırıyor.

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Bir SUV'un sağlam ve sportif görünüm özellikleri, gövdeye gömülü ön ve arka farlarla desteklenirken parametrik yan paneller ve geçiş çizgileri de aracın olduğundan daha geniş bir duruş sergilemesine olanak sağlıyor. Özel tasarım çok kollu 18 ve 19 inç jantlar da KONA Elektrik'in sportif karakterini öne çıkarıyor.

ICE ve HEV versiyonlar, EV'nin tasarım özelliklerinin çoğunu kendine özgü bir dokunuşla taşıyor. Ön tampon, BEV versiyonda radyatör ızgarası yerine üç boyutlu bir kaplama ve koruma plakasıyla öne çıkıyor. Elektrikli versiyon diğer versiyonlardan ön ve arka haricinde, alt tampon tasarımı ve ön ızgaradaki piksel grafiklerle de ayrılıyor. Aerodinamik yan eşik ve gövde rengindeki dodik tasarımı da bir diğer farklılık.

Önceki nesil KONA ile karşılaştırıldığında, yeni model artırılmış boyutlarıyla şimdi daha benzersiz oranlara sahip. Aracın EV versiyonuna göre uzunluğu 4.355 mm. İlk nesil KONA Elektrik'ten 175 mm daha uzun olan Yeni KONA’nın dingil mesafesi ise 60 mm uzayarak 2.660 mm’ye ulaşıyor. Genişliği 25 mm artışla 1.825 mm olarak öne çıkarken yükseklik ise yeni versiyonda 20 mm daha fazla (1.575 mm).

Teknolojik iç mekan

Yeni KONA Elektrik, gelişmiş boyutlarına ve EV'den türetilen evrensel mimarisine dayanarak daha geniş bir yaşam alanı sunuyor. Bu sebeple, daha fazla yolcu konforu ve kolay yükleme alanı için geniş ve açık bir yerleşim planı hesaplanarak üretilmiş. Ön sıradaki sürücü odaklı mimari ise aracın yüksek teknoloji karakterini doğrulayan entegre çift 12,3 inç ekranlı panoramik ekrana sahip yatay kokpit düzeni ile vurgulanıyor.

Yeni KONA Elektrik, IONIQ modellerindeki gibi direksiyona entegre vites kolu sayesinde orta konsolda daha geniş bir alan sunuyor. Günlük konfor için daha fazla bardak tutucu veya büyük eşyaların saklanması için alan sunan otomobil, mobil telefon veya tabletler için de ekstra bir saklama yerine sahip.

Sürüş sırasında veya sonrasında yorgunluğun hafifletilmesine yardımcı olmak amacıyla 'ağırlıksız' vücut basıncı dağılımı için optimize edilen koltuklar, önceki nesle göre çok daha ince tasarlanmış. Tamamen katlanabilir ikinci sıra koltuk ve arka bölme de gelişmiş yükleme için 466 litreye kadar (VDA standardına göre) kargo alanı sunuyor. Kolay yükleme için özelleştirilebilir Akıllı Elektrikli Bagaj Kapağı ile donatılan araç, burada kullanıcısına ayarlanabilir beş farklı yükseklik seviyesi de sunuyor.

Sınıfının en büyüğü ve en rahatı

Yeni KONA Elektrik, önceki nesle göre 60 mm daha uzun dingil mesafesi, 77 mm daha uzun bacak mesafesi ve arka koltuklarda 11 mm daha yüksek baş mesafesi sunuyor. Sınıfının en iyisi iç alanına sahip olan aracın arka sıra omuz mesafesi ise 1.402 mm ve aynı zamanda sınıfının en büyüğü.

Yeni KONA Elektrik’in bataryası kışın güvenli şarj ve menzil performansı sağlıyor. Eksi 30 derecede bile şarj kapağını açmaya olanak tanıyan araç, yeni şarj portu lambasıyla da geceleri rahat bir görünürlük sağlıyor. HUD yani head up display ise sürücüler için en gerekli yol bilgilerini ön cama 12 inçlik bir projeksiyonla yansıtıyor. Bu da sürücülerin dikkatlerini önlerindeki yolda tutarken aynı zamanda bilgileri güvenli bir şekilde takip etmesine olanak tanıyor. e-ASD yani Elektronik Akıllı Ses Dağıtıcısı ise EV'leri daha ilgi çekici hale getiren sanal bir ses yaratıyor. Sürüş hızı, tork, motorun durumu ve hızlanma gibi değişkenler dikkate alınarak kabine optimum bir ses ekleniyor. Sürücüler, ses seviyesini kontrol edebilirken kabin içindeki sesi de böyelece özelleştirebiliyor.

Araçtan Güç Kaynağı (V2L) işlevi de tıpkı IONIQ 5 ve 6’daki gibi kullanıcısına rahatlık sağlamak için hem iç hem dış çıkışlarla herhangi bir cihaza güç verebiliyor veya 3kW'lık elektrikli ekipmanı şarj edebiliyor. Araç çalışırken bile arka orta konsoldaki standart bir priz (230V) sayesinde elektrikli aletlere güç verebiliyor. Yeni i-PEDAL ise sürücülerin yalnızca gaz pedalını kullanarak hızlanmasına, yavaşlamasına ve durmasına olanak tanıyan bir sürüş moduna olanak tanıyor. KONA Elektrik ayrıca ileri trafik akışından gelen bilgilere göre rejeneratif frenleme miktarını otomatik olarak ayarlayan “Akıllı Rejeneratif Sistem” ile birlikte geliyor.

Sınıfının en iyisi elektronik kontrol teknolojisi ve bağlantı

KONA Elektrik, 12,3 inçlik çift panoramik ekranla dikkat çekiyor. Sürücülere tamamen dijital bir bilgi-eğlence deneyimi sunmak için sesli-video navigasyon (AVN) sistemine entegre edilen bu ekranlar sayesinde hem araç içi eğlence hem de sürüş daha keyifli hale geliyor.

Yedi hoparlörlü Premium Ses Sistemi de zengin bir müzik deneyimi sunmak için Bose mühendisleri tarafından özel olarak geliştirilmiş. Hem sürücü hem de yolcular, önde iki adet USB-C şarj cihazına (biri veri destekli dahil) ve bir 12V elektrik prizine, ayrıca arkada iki adet USB-C şarj cihazına rahatlıkla erişebiliyor.

Güvenlik özellikleri

İkinci nesil KONA, diğer B-SUV'ların çoğunda bulunmayan ileri seviyedeki Hyundai Smart Sense ADAS özellikleriyle donatılarak seyir esnasında en yüksek düzeyde güvenlik ve rahatlık sağlıyor.

Kabin İçi Kamera (ICC), sürücünün dikkatini analiz etmek ve uykululuk veya dikkatsizlik durumunda sürücüyü uyarmak veya gerekiyorsa müdahale etmek için aracın dahili kamerasını kullanıyor. Uzaktan Akıllı Park Yardımcısı (RSPA), sürücülerin park yerlerine uzaktan girip çıkmalarına yardımcı oluyor. Akıllı anahtar da düğmesine basıldığında aracı ileri veya geri hareket ettirebiliyor. Kör Nokta Görüntüleme Monitörü (BVM), şerit değiştirirken takip ekranında kör nokta görünümünü göstererek sürücüye yardımcı oluyor.

Kör noktadaki araçlarla çarpışma riskine ilişkin bir uyarı vererek şerit değiştirmek için Arka Çapraz Trafik Çarpışma-Kaçınma Yardımı (RCCA) dahil Kör Nokta Çarpışma Önleme Yardımı (BCA) ile birlikte çalışıyor. Gerekirse çarpışmayı önlemek için otomatik olarak frenleme uyguluyor.

KONA Elektrik, kavşak geçişi, yaklaşmakta olan şerit değişimi ve yan şerit değişimi sağlayan İleri Çarpışma Önleme Yardımı 2.0 (FCA 2.0) gibi ek güvenlik özellikleri sunuyor. Ayrıca sürücülerin öndeki araçla güvenli mesafeyi korumasına yardımcı olan ve öndeki daha yavaş araçları sollamada yardımcı olan Otoyol Sürüş Desteği 2 (HDA 2) de bulunuyor. Teknolojik otomobil, Şeritte Kalma Yardımı (LKA), Akıllı Hız Limiti Yardımı (ISLA), Sürücü Dikkat Uyarısı (DAW) ve Uzun Far Yardımı (HBA) gibi çeşitli diğer gelişmiş sürücü destek sistemleriyle (ADAS) dolup taşıyor. Ayrıca Akıllı Hız Sabitleyici (SCC), Navigasyon Tabanlı Akıllı Hız Sabitleyici (NSCC) ve Şerit Takip Asistanı (LFA) gibi çeşitli sürüş konforu işlevleriyle de donatılmış.

Güç aktarma organı seçenekleri

Elektrikli model, Avrupalı kullanıcılar için iki pil seçeneğiyle satışa sunuluyor. 400V şarj alt yapısına sahip olan 65,4 kWh bataryalı uzun menzilli versiyon, maksimum olarak 218 PS (160 kW) güç ve 514 kilometrenin üzerinde sürüş menzili sağlıyor. Standart versiyon ise 48,4 kWh pil kapasitesine sahip. Bu motor ise 156 PS (111 kW) güç ve 377 kilometre sürüş menzili sunuyor.

Yeni KONA Elektrik, 100 kW DC hızlı şarj ile 41 dakikada yüzde 10'dan yüzde 80'e şarj olabiliyor. 48,4 kWh bataryalı standart menzilli versiyon, 11 kW AC şarjla 4 saat 55 dakikada, 65,4 kWh bataryalı uzun menzilli versiyon ise 6 saat 55 dakikada şarj oluyor.

Hyundai KONA Elektrik, Türk tüketicisiyle Kasım ayında buluşacak ve Hyundai’nin Türkiye’de elektrifikasyon atağına da katkıda bulunacak.