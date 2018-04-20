Yeni Havalimanı'nın ilk misafiri onlar oldu
Hizmete girdiğinde dünyanın en büyük havalimanı olacak İstanbul Yeni Havalimanı’nın ilk ziyaretçileri, Türkiye’nin yedi bölgesinden gelen 70 çocuk oldu20 Nisan 2018 Cuma 09:43
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 23 Nisan etkinlikleri kapsamında çocuklara havalimanını gezdirerek, bilgi verdi
Bakan Arslan: Biz attığımız her adımda, bu havalimanında olduğu gibi geleceğimizi ve geleceğimizin teminatı çocuklarımızı düşünüyoruz. Amacımız çocuklarımıza gelişmiş ve daha temiz bir Türkiye bırakmak
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