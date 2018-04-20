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Yeni Havalimanı'nın can damarı olacak!

İstanbul Yeni Havalimanı'nın akaryakıt ihtiyacının deniz yolu ile karşılanması amacıyla liman veya iskele yapma ve işletme faaliyetlerini yerine getirmek üzere ortak girişim şirketi kurulmasına izin verilmesi talebiyle Rekabet Kuruluna başvuruldu.

20 Nisan 2018 Cuma 16:17
Yeni Havalimanı'nın can damarı olacak!

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 29 Ekim'de hizmete açılması planlanan söz konusu havalimanının akaryakıt ihtiyacının deniz yolu ile karşılanması amacıyla liman veya iskele yapma ve işletme faaliyetlerini yerine getirmek üzere Cengiz-Mapa-Limak-Kolin-Kalyon Ortak Girişim Grubu tarafından ortak girişim şirketi kurulmasına izin verilmesi talebiyle Rekabet Kuruluna başvuru yapıldı.

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 16:17
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