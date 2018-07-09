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Yeni havalimanı ‘korsan’ın iştahını kabartıyor

İstanbul Yeni Havalimanı işletmecisi İGA, gelen yolculara hizmet vermesi için 34 Nolu Taksiciler Kooperatifi ile anlaştı. Kooperatif üyesi 660 taksi ‘gelen’ yolculara hizmet verecek. Ancak birçok taksinin ‘boş döneriz’ endişesiyle şehir içinden yeni havalimanına gitmek istemediği belirtiliyor.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 10:03
Yeni havalimanı ‘korsan’ın iştahını kabartıyor

29 Ekim’de ilk etabı hizmete girmesinin ardından Avrupa Yakası’ndaki uçuşlara ev sahipliği yapacak olan 3. Havalimanı’na ulaşım sorunu çözüm bekliyor. İstanbul’un birçok noktasından yeni havalimanına ulaşım mesafesinin uzun olmasından dolayı çoğu taksicinin yolcu almaya yanaşmayacağı belirtiliyor. Taksilerin yeni havalimanına gitmeyi reddetmesi halinde doğacak boşluğu ise korsan taksicilerin doldurmasından endişe ediliyor. Atatürk Havalimanı’nda taksiciler ile ‘Uber’ arasında yaşanan olayların, yeni havalimanında ‘korsan’ taksilerle yaşanabileceği belirtiliyor.

İGA, KOOPERATİF İLE ANLAŞMA İMZALADI

İstanbul Yeni Havalimanı’nın inşasını ve 25 yıllığına işletmesini üstlenen İGA, havalimanının operasyona başlamasıyla sunulacak taksi hizmeti için nisan ayında İstanbul 34 No’lu Taksiciler Kooperatifi ile anlaşma imzalamıştı. Yüksek hizmet standartlarına sahip sözleşmeye göre İstanbul Yeni Havalimanı’nda ilk etapta 660 adet taksi hizmet verecek. Ancak yeni havalimanına başka ulaşım ağının bulunmaması nedeniyle 660 taksinin ihtiyacı karşılayamamasından endişe duyuluyor.

TOPLU TAŞIM HİZMETİ VE METRO

3. Havalimanı ile birlikte metro hattının da bitirilmesine çalışılırken, çalışmaların 29 Ekim tarihine bitirilemeyeceği belirtiliyor. Metro hattının hizmete alınamaması halinde İETT’nin yeni havalimanına seferler koyabileceği ve halen Sabiha Gökçen ve Atatürk Havalimanı’na hizmet veren özel otobüsler ile yeni havalimanına ulaşımın sağlanabileceği belirtiliyor.

“PATRON ÜZÜLMEMELİ”

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası eski Başkanı Yahya Uğur, Yeni Akit’e yaptığı açıklamada, korsancılığın her türlüsüne karşı savaş açtıklarını söyledi. Uğur, İstanbul’daki taksicilerin tamamının gidişli dönüşlü iş almak istediğini belirterek, ’’Mesafenin bundan büyük rolü vardır. Yeni havalimanına dolu gidip boş dönmek gibi bir dayatma her şeyden önce israftan başka bir şey değildir. Her taksicinin oraya yeni bir müşteri kazanacağını bilerek gitmesi gerekir. Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nin (DHMİ) bu işten para almaması gerekiyor. Yani DHMİ, taksiciye müşteri satan bir kurum olmamalıdır. Müşterilerimiz bizim için patrondur. Patron üzülmemelidir’’ dedi.

UBER ve benzeri düzenlerin büyümesinde rol alan havaalanlarında kanunsuz bir mantıkla iş yapılmaması gerektiğini vurgulayan Uğur, ’’Elbirliği ile her havaalanını birer cazibe merkezi haline getirmemiz gerekiyor. Ancak rantçı bir kesim insanların birikimlerini ellerinden alıyor. Durak borsası kurarak insanların umutlarını ticarete dökenlere karşı da acilen tedbir alınmasını öneriyorum” uyarısında bulundu.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2018 Pazartesi 10:03
  1. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası eski Başkanı Yahya Uğur
  2. Korsan taksicilik
  3. yeni havalimanı

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