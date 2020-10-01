Yeni gezegen keşfedildi! Yüzey sıcaklığı 3 bin 200 derece

TechExplorist sitesinde yer alan habere göre, Avrupa Uzay Ajansı'nın telekosbunu kullanan Bern Üniversitesi gök bilimcileri, Jüpiter'in bir buçuk katı büyüklüğünde yeni bir gezegen keşfettiklerini açıkladı. Gezegen'in Dünya'ya 322 ışık yılı uzaklıkta olduğu belirtilirken, gezegenin en sıcak yıldızlardan HD 133112'nin yörüngesinde olduğu ifade edildi.

Yüzde sıcaklığı 3 bin 200 derece

Gezegenin yörüngedeki turunu 3 günden kısa sürede tamamladığı belirtilirken, WASP-189b ismi verilen gezegenin yüzey sıcaklığının 3 bin 200 derece olduğu hesap edildi. Yörüngesinde olduğu yıldıza Dünya'nın Güneş'e olan mesafesinden 20 kat daha yakın olan WASP-189b'nin bir yüzünde daima gece bir yüzünde daima gündüz yaşanıyor.