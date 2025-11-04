Yeni düzenlemeler yolda! Bakan Akar'dan şehit aileleri ve gazilere müjde

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, şehit aileleri ve gazilerin özlük haklarına yönelik yapılacak yeni düzenlemelere dair önemli açıklamalarda bulundu. Akar, bir devlet projesi olan "Terörsüz Türkiye" kapsamındaki çalışmaların çok kıymetli olduğunu belirtti.

“Devlet, son derece şeffaf bir şekilde iradesini ortaya koydu”

Türkiye'nin terör nedeniyle yaşadığı sıkıntıları hatırlatan Akar, bu sorunun bir an önce bitmesi gerektiğini dile getirdi. Bunun için de devletin her imkanı kullanarak çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Akar, "Biz bunu yaparken 'Hiçbir şekilde bir tavizin söz olmadığını' tekrar tekrar söyledik, söylüyoruz. 'Al-ver olmadığını' söyledik, söylüyoruz. Devlet, son derece şeffaf bir şekilde iradesini ortaya koydu, 'Örgütü feshet, silahını bırak’ denildi ve örgüt feshedildi, silah bırakma süreci de başladı." diye konuştu.

Silah bırakma konusunun çerçevesinin de net bir şekilde ortaya konulduğunu vurgulayan Akar, bölücü terör örgütü PKK ile iltisaklı olan örgütlerin de aynı çerçeve içinde olduğunu bildirdi.

“Asil milletimizi bu terör belasından kurtaracağız”

Akar, TBMM'de "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirterek, "Dinlemeler, tartışmalar, görüşmeler başarılı bir şekilde devam ediyor. İnşallah tamamlanacak. Bunun sonunda da nihai karar verilmek suretiyle alınacak tedbirler alınacak ve asil milletimizi bu terör belasından kurtaracağız. Amacımız, dileğimiz bu." ifadelerini kullandı.

Çalışmaların son derece iyi niyetli ve olumlu bir amaca yönelik olduğunu anlatan Akar, bu çalışmaların herkes tarafından desteklenmesini gerektiğine inandığını dile getirdi.

"Şükran borcumuzu ödemeye çalışacağız"

Şehit yakınları ve gazilerin özlük haklarına yönelik Milli Savunma Komisyonu'nun çalışmalarına dair de bilgi veren Akar, ülkenin birliği ve bütünlüğü, devletin bekası, milletin huzuru için yürütülen terörle mücadeledeki başarıda aslan payının şehitler ve gazilere ait olduğunun bilincinde olduklarını söyledi.

Akar, devletin ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin hiçbir ülkenin yapmadığı kadar şehit aileleri ve gazilere sahip çıktığını dile getirdi. Bu konuda çeşitli zamanlarda çıkarılan düzenlemeler olduğunu hatırlatan Akar, şöyle konuştu:

"Bunların birleştirip birbiriyle koordineli hale gelmesi, bir bütün olarak ele alınmasının önemli olduğunu değerlendiriyoruz. Meseleyi sadece bir maaş, tazminat meselesi değil, bir bütün halinde ele alıp, şehit ailelerimize ve gazilerimize olan saygı ve şükranımızın bir göstergesi olarak birtakım düzenlemeler yapılıyor. İlgili bakanlıkların çalışmaları var, Meclis'te yapılan çalışmalar var, derneklerden bilgi alıyoruz, vakıflarla konuşuyoruz... Bunların hepsini derleyip toparlayıp önümüzdeki dönemde önemli düzenlemeler yapılacak ve bu konuda eksiklik, aksaklık ne varsa bunların hepsi düzeltilmiş şekliyle, şehitlerimizin ailelerine olan saygımızı, şükranlarımızı somut bir şekilde ifade etme fırsatı bulacağız. Gazilerimizin de rahat ve huzur içinde yaşamalarına imkan sağlayacağız, onlara olan şükran borcumuzu da bu şekilde ödemeye çalışacağız."

Komisyon'daki çalışmaların Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile koordineli olarak devam ettiğini vurgulayan Akar, bu konuda yasal sorumluğu olan ilgili kurumlarla görüşmelerin sürdüğünü aktardı.

Çalışmaların sonucunun önümüzdeki dönemde ortaya çıkacağını bildiren Akar, "Bu konuda birlik beraberlik tam. Herkes aynı şeyi düşünüyor, 'bu konuda yapılması gereken ne varsa yapalım' noktasında ve inşallah bunu olumlu bir şekilde sonuçlandıracağız." dedi.

Uluslararası alandaki gelişmelere ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Akar, Gazzelilerin İsrail saldırılarıyla bir soykırıma maruz kaldığına dikkati çekti.

Akar, "Çok şükür Sayın Cumhurbaşkanımızın, Cumhur İttifakı'nın, Türkiye'nin büyük girişimleriyle burada bir ateşkes sağlandı. Bu ateşkesin devamlı olmasını temenni ediyoruz. Tabii nihai olarak da 1967 sınırlarında bir Filistin devleti kurulmadan orada sorunun çözülmeyeceğini biz değil 157 devlet söylüyor. Dolayısıyla bunun da bir an önce sonuçlanması ve karara bağlanmasını temenni ediyoruz. İnşallah bu şekilde olacak." değerlendirmesinde bulundu.