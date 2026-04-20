Yeni dönem perdesini aralıyor! OMODA 4 dünya sahnesine çıkıyor

OMODA & JAECOO, Pekin Otomobil Fuarı’nda küresel büyüme yolculuğunda yeni bir vitrine çıkmaya hazırlanıyor. Yenilikçi tasarım diline sahip modelleri ile kısa sürede dikkatleri üzerine çeken OMODA & JAECOO, Beijing Auto Show (2026 Pekin Otomobil Fuarı) kapsamında global büyüme yolculuğunda yeni bir eşiği geride bırakmaya hazırlanıyor. Chery International Business Summit (Chery Uluslararası İş Konferansı) ilebirlikte üçüncü yılını kutlayan marka, 1 milyon adetlik global satışa ulaşarak dikkat çekici bir başarıya imza atıyor. İleri teknoloji gösterimleri, yeni model lansmanları ve yenilikçi deneyim alanlarıyla marka gücünü uluslararası sahnede pekiştiriyor. Tanıtılacak yeni ürünler ve akıllı sürüş teknolojileri, OMODA &JAECOO’nun gelecek vizyonuna ışık tutuyor. Marka, kullanıcı odaklı yaklaşımıyla mobilite deneyimini daha ileri taşımayı hedefliyor.

24–28 Nisan 2026 tarihleri arasında Beijing Auto Show (2026 Pekin Otomobil Fuarı) kapsamında gerçekleştirilecek Chery International Business Summit (Chery Uluslararası İş Konferansı), 3.000’i aşkın sektör paydaşı, global bayi ve tedarik zinciri temsilcisini bir araya getirmeye hazırlanıyor. Chery Group bünyesinde faaliyetlerini sürdüren OMODA & JAECOO ise bu önemli organizasyonda üçüncü yılını kutlarken, global kümülatif satışlarının 1 milyon adedi aşması bekleniyor.

Dünya genelinde bu kilometre taşına en hızlı ulaşan marka olarak öne çıkan OMODA & JAECOO, ileri teknoloji gösterimleri, dikkat çekici yeni model lansmanları ve test sürüş deneyimleriyle hem marka gücünü hem de küresel büyüme vizyonunu kapsamlı şekilde ortaya koyacak. Marka, küresel kullanıcılar için daha gelişmiş mobilite teknolojileri ve ürün deneyimleri sunmayı, iş ortaklarıyla birlikte mobilite ekosisteminde yeni fırsatları keşfetmeyi ve Chery’nin küresel stratejisinde önemli bir dönüm noktasına imza atmayı hedefliyor.

Globalde 1 milyona en hızlı ulaşan marka

Kuruluşundan bu yana “Born Global, BornGreen, BornUnique” yaklaşımıyla hareket eden OMODA & JAECOO, güçlü ürün ve teknoloji altyapısı sayesinde Avrupa Birliği gibi yüksek regülasyonlu pazarlara ve sağdan direksiyonlu ülkelere hızlı ve etkili bir giriş gerçekleştirdi.

Sadece üç yıl gibi kısa bir sürede sıfırdan 1 milyon satış adedine ulaşarak global otomotiv sektöründe bu başarıyı en hızlı elde eden genç marka unvanını kazandı. Ayrıca her 17 günde bir yeni pazara giriş yaparak dikkat çekici bir genişleme performansı ortaya koydu. Bugün 64 ülke ve bölgede faaliyet gösteren marka, küresel ölçekte güçlü ve sürdürülebilir bir yapı inşa etti.

Bu yılki Pekin Otomobil Fuarı’nda OMODA & JAECOO, üçüncü yılını ve 1 milyonluk satış eşiğini yeni bir başlangıç noktası olarak konumlandırarak, yeni stratejiler, ürünler ve teknolojilerle LOHAS yaşam tarzını benimseyen kullanıcılar ve yeni nesil seçkin kullanıcılara daha dinamik, yenilikçi ve çeşitli mobilite deneyimleri sunmayı amaçlıyor.

VPD teknolojisi ilk kez sahneye çıkıyor

Fuarda, ValetParking Driver (VPD) akıllı park teknolojisi dünya prömiyerini gerçekleştirerek ilk kez global medyanın karşısına çıkacak.Kurulacak özel deneyim alanlarında ziyaretçiler ve basın mensupları, bu ileri sürüş destek teknolojisini birebir deneyimleme fırsatı yakalayacak. VPD, günlük kullanımda sunduğu konfor ve akıllı çözümlerle öne çıkarken, markanın global büyümesiyle birlikte üst segment akıllı sürüş deneyimini daha geniş kitleler için erişilebilir ve yaygın hale getirmeyi hedefliyor.

OMODA 4 sahneye çıkıyor

Markanın yeni modeli OMODA 4, fuarda dünya lansmanını gerçekleştirecek ve 26 Nisan’da resmi olarak üretim hattından inecek.Genç kullanıcılar için geliştirilen bu “cyber-mecha” mobilite konsepti, fütüristik tasarımı ve ileri özellikleriyle kişiselleştirilmiş mobilite anlayışını yeniden tanımlıyor. Araç, yalnızca bir ulaşım aracı olmanın ötesinde, bir yaşam alanı ve stil ifadesi olarak konumlandırılıyor.

OMODA 4, sunduğu yenilikçi deneyimle genç kullanıcıların kişiselleştirme, akıllı teknoloji ve çok yönlü kullanım beklentilerine güçlü ve kapsamlı bir yanıt vermeyi amaçlıyor.

Geleceğin yol haritası

Beijing Auto Show kapsamında atılacak bu adımlar, yalnızca OMODA &JAECOO’nun mevcut teknoloji ve ürün gücünü sergilemekle sınırlı kalmıyor, aynı zamanda markanın gelecek dönem büyüme stratejisinin de çerçevesini net şekilde ortaya koyuyor.Global sahneyi ana oyun alanı olarak konumlandıran marka, teknolojik inovasyonu temel itici güç olarak görmeye devam ediyor. Yeni nesil teknolojiler, trend belirleyen ürünler ve yüksek seviyede kişiselleştirilmiş deneyimlerle mobilitenin sınırlarını daha da genişletmeyi sürdürüyor.

Akıllı teknolojilerde yeni açılım

OMODA & JAECOO, otomotiv alanındaki gelişiminin ötesine geçerek akıllı teknolojiler tarafında da önemli ve stratejik adımlar atmayı sürdürüyor.AiMOGA ile birlikte geliştirilen robot, gerçek kamu hizmeti senaryolarında kullanılmaya başlandı ve AsianYouth Para Games kapsamında resmi olarak tanıtıldı. Bu gelişme, otomotiv markalarının akıllı dönüşüm sürecinde önemli bir kilometre taşı olarak öne çıkarken, markanın etki alanını daha da genişleten bir adım olarak dikkat çekiyor.