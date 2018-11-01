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Yeni doğan bebek ateşlenirse...

Bebeğinize dair merak edebileceklerinizi derledik...

01 Kasım 2018 Perşembe 20:40
Yeni doğan bebek ateşlenirse...


Ateş

Yeni doğan bebek için en tehlikelisi ve en yaygın olanı ateştir. Eğer bebeğinizin ateşi 37,5 derecenin üzerine çıkarsa hemen bir ateş düşürücü verin ve en yakın sağlık kuruluşunda doktora götürün.

Kansızlık yani anemi

Anemi (kansızlık) tehlikeli bir rahatsızlıktır. Böyle bir rahatsızlığı olan bebekte soluk cilt, çabuk yorulma, süt çocukluğu döneminde ise sinirlilik ve uykusuzluk vardır. Bu bebek, mutlaka doktor gözetimine girmelidir.

Baş büyüklüğü

Bunun sebebi genellikle ırsî yani genetiktir. Fakat baş büyüklüğü hidrosefalin yani beyin ve omurilik sıvısının, dolaşımındaki tıkanıklığa bağlı olarak birikmesinden de olabiliyor. Hastalığın sebebinin araştırılması tedavisinde büyük önem taşıyor.

Burun tıkanıklığı

Bebeklerin burun yapılarının küçük olması ve bazı bebeklerde burun kökü basıklığına bağlı olarak burnun normal akıntısının temizlenememesi burun tıkanıklığının sebeblerindendir.. Doğuştan burun içerisinde tek ya da çift taraflı perde oluşumu da olabilir. Perde tek taraflı ise ciddi bir solunum problemi yaşanmaz, çift taraflı ise bebekte morarma gözlenebilir. Tüm doğan bebeklerin burunları, doğumdan hemen sonra sonda ile temizlenir ve kontrol edilir. Yani hastanede durumu doğum sonrası anında tesbit etme imkanı vardır.

İdrar yolu enfeksiyonu

İdrar yolu enfeksiyonunun belirtileri kilo alamama, anne sütü emmeme ve sık sık kusmadır. Hekim müdahalesi gerektirir.

Testis sorunu

Bebeklerin inmemiş testis sorunu olabilir ise de bu durum doğumdan sonra ilk doktor muayenesinde farkedileceğinden, annelere fazla iş düşmez. 1-2 yaşında iken yapılacak ameliyat sorunu giderir.

Dışkı yapamama

Doğumdan itibaren bebeğin dışkı yapamaması, kalın bağırsağın son bölümünün çalışmaması haline dönüşebilir. Onun için hemen müdahale gerekir.

Gaz sancısı

Gaz sancısı ise haftanın 3 gününde 3 saatten fazla bacaklarını çekerek ağlama olarak tanımlanır. Bebeğe hiçbir zararı yoktur. Yaklaşık 3 aylıkken kaybolur.

Kalça çıkığı

Uyluk kemiğinin, leğen kemiğindeki eklem içine oturmaması olarak tanımlanan kalça çıkığında erken teşhis çok önemli. Ultrasonografi ile 1-2 aylıkken belirlenebilir. Böyle bir bebeği kundağa almamak gerekir.

Fimosis

Bebeğin pipisinin ucunun dar olması halidir. Bu durum bebek işeyebildiği sürece sorun değildir. Fakat idrar yolunda enfeksiyon tetikleyebilme ihtimali vardır. Enfeksiyonu gelişirse ya da idrar yapmasına engel olursa gecikmeden sünnet edilmelidir.

Kan gelmesi

Bebeğin altının değişimi esnasında farkedilecektir. Eğer bebeğinizin dışkısında kan varsa dışkılama alanından olup olmadığını görebilirsiniz. Görünürde birşey yoksa ishal veya bağırsaklarla ilgili özel hastalıklardan da olabilir. Bu durum ise ciddi bir hekim muayenesini ve tetkikini gerektirir.

Kasılma

Yenidoğan bebeklerde kasılma ciddi bir sorundur ve doktora başvurulması gerekir. Titreme ve doğal refleks hareketlerini kasılma ile karıştırılmamalısınız. Kasılma hali olduğu kesinleşen bebeğin hareketlerini hekim mutlaka görmelidir.

 

Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 20:40
  1. bebek
  2. hastalık
  3. kasılma
  4. fimosis
  5. kalça çıkığı
  6. ateşlenme

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