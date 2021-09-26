  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Yeni doğan bebeği diri diri mezara gömmüşlerdi... Vicdanları sızlatan karar
Aktüel

Yeni doğan bebeği diri diri mezara gömmüşlerdi... Vicdanları sızlatan karar

Adıyaman’da birkaç günlük bebeği canlı canlı mezara gömen anne ve anneanne, çıkarıldıkları mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

Yeniakit Publisher
2021-09-26 17:21:00 - 2021-09-26 17:22:18

Önceki gün Adıyaman Eski Belediye Mezarlığına 17 yaşındaki annesi Gülçin E. ve anneannesi Ülkü E. tarafından diri diri gömülen birkaç günlük bebek, bir grup lise öğrencisi tarafından bulunmuş ve gömüldüğü toprak altından çıkarılarak hastaneye ulaştırılmıştı.

Hemşireler tarafından Fatma isminin verildiği bebek, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştı.

Bebeği diri diri mezara gömen 17 yaşındaki anne Gülçin E. ile anneanne Ülkü E., Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Emniyette ifadeleri tamamlanan Gülçin E. ile Ülkü E., daha sonra Adıyaman Adliyesi’ne sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan Gülçin E. ve Ülkü E., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay