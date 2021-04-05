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Gündem Yeni detay! Darbe bildirisini imzalayan emekli amirallerden 4'ü bakın kim çıktı
Gündem

Yeni detay! Darbe bildirisini imzalayan emekli amirallerden 4'ü bakın kim çıktı

İhanet bildirisine imza atan emekli amirallerden 4'ünün Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyesi olduğu ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-04-05 18:29:00 - 2021-04-05 18:30:33
Yeni detay! Darbe bildirisini imzalayan emekli amirallerden 4'ü bakın kim çıktı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bir internet sitesinde 104 emekli amiralin imzasıyla yayımlanan ve demokrasi ve siyaseti hedef alan darbe imamlı bildiriye imza atanlar ile varsa irtibatlı oldukları kişilerin tespiti ve yasal gereğinin takdir ve ifası amacıyla resen soruşturma başlatmıştı. Gözaltına alınan emekli amirallerin ev aramaları ve dijital materyallerinin incelemesinin devam ederken soruşturma kapsamında emekli amirallerin yurtiçi ve yurtdışındaki bağlantılarının araştırıldığı bildirildi.

CHP'li çıktılar!

Skandal bildiriye imza atan emekli amirallerden Kadir Nazif Özdağdeviren, Cemil Şükrü Bozoğlu, Cengiz Alpözü ve Mehmet Tayfun Uraz'ın Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyesi olduğu tespit edildi.

Diğer 15 amiralin ise, hanımı, kardeşi, kız kardeşi gibi yakın akrabaları olduğu ortaya çıktı.

İP'li isim de vardı

Bildiriye katılan emekli 104 amiralin ilk sırasında Ergun Mengi yer almıştı.

Gözaltına alınan isimlerden olan Mengi, İP Uluslararası Siyasi Kuruluşlar ve Jeo Stratejik Analizlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı olduğu belirlenmişti.

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Yorumlar

yılanın başı CHDPKK

CHDPKK içimizdeki Amarikanın israilin haçlı nın sadık kuklaları
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türk

şaşırmadık hangi ......... olursa olsun bu ülkeye hainlik yapıyorsa hemen maaşları kesilmeli, oy vermeleri yasaklanmalı ve vatandaşlıktan atılmalıdır
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