Yeni COVID varyantı tehlikesi: Birçok ülkede hızla yayılıyor

İlk olarak Haziran ayında Almanya'da görülen koronavirüs varyantı Covid XEC'in dünya genelinde hızla yayılmaya başladığı bildirildi. Uzmanlar üç kıtada ve 15 ülkede görülen yeni varyantın havaların soğuması ile baskın hale gelebileceğini söyledi.

"YENİ VARYANT KONTROLÜ ELE ALDI"

La Jolla'daki Scripps Araştırma Translasyonel Enstitüsü müdürü Eric Topol , Pazar günü X'te yaptığı paylaşımda, "Bu noktada, XEC varyantının sıradaki en olası varyant olduğu görülüyor." dedi .

Uzmanlar yeni varyantın havaların soğuması ile baskın hale gelebileceği konusunda da uyardı.

Araştırmacılar Ağustos ayında bu varyantın yaygınlaşıp daha hızlı yayılmasının birkaç haftadan birkaç aya kadar sürebileceğini öngörmüşlerdi .

Dr. Topol, “XEC kesinlikle kontrolü ele alıyor” dedi.

OLDUKÇA HIZLI YAYILIYOR

Covid veri analisti Mike Honey'e göre, omikron varyantının bir alt soyu olan XEC, ilk olarak Haziran ayında Almanya'nın Berlin kentinde rapor edildi ve şu anda Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya'da “oldukça hızlı” bir şekilde yayılıyor.

Slovenya'da Ağustos ayında bu varyantla yüksek oranda enfeksiyon görülmüş olup, ülkedeki Covid vaka örneklerinin yüzde 10'undan fazlasının XEC içerdiği bildirildi.

BENZER SEMPTOMLER

KS.1.1 ve KP.3.3 varyantlarının karışımı olan Covid XEC, grip ve soğuk algınlığı gibi yaygın hastalıklarda görülen semptomlara benzer semptomlara neden oluyor.

Covid XEC'in semptomları arasında; yüksek ateş, sürekli öksürük, tat veya koku alma duyusunda kayıp, nefes darlığı, yorgun veya bitkin hissetme yer alıyor.

AVRUPA'DA HIZLA YAYILIYOR

Şu ana kadar Polonya, Norveç, Lüksemburg, Ukrayna, Portekiz ve Çin dahil olmak üzere birçok ülkeden 500'den fazla numunede XEC tespit edildi. Analistler, varyantın Danimarka, Almanya, İngiltere ve Hollanda'da güçlü bir şekilde yaygınlaştığını belirtiyor.

Yeni koronavirüsün evrimi devam ederken, veriler XEC'nin daha önce bilinen alt varyantlara göre her geçen gün istikrarlı bir şekilde arttığını gösteriyor. XEC varyantının belirtileri, ateş, boğaz ağrısı, öksürük, koku alma kaybı, iştahsızlık ve vücut ağrıları gibi önceki Covid varyantlarına benzer özellikler taşıyor.

"AŞILAR YETERLİ KORUMA SAĞLAYABİLİR"

Uzmanlar, XEC'nin aynı omikron soyundan bir alt varyant olması nedeniyle mevcut aşıların ve hatırlatma dozlarının ciddi hastalıklara ve hastaneye yatışlara karşı yeterli koruma sağlayacağını belirtiyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri de hijyen uygulamalarına dikkat edilmesi ve temiz hava için adımlar atılması tavsiyesinde bulunuyor.

Araştırmacılar, XEC varyantının semptomlarını daha iyi anlayabilmek için daha yakından izlenmesi gerektiğini vurguluyor.