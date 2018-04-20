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"Yeni bir senaryo devreye sokuldu"

Kadıköy'deki Beşiktaş maçında yaşanan olaylarla ilgili Fenerbahçe'de Başkan Aziz Yıldırım, resmi internet sitesinden bir açıklama yayınladı.

20 Nisan 2018 Cuma 21:34
"Yeni bir senaryo devreye sokuldu"

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında oynanan ve yarıda kalan Beşiktaş derbisinin ardından resmi internet sitesinden bir açıklama yayınladı.

Aziz Yıldırım imzalı açıklama şöyle:

"Bugün tüm Türkiye'nin gözleri önünde stadımızda adeta 3 Temmuz olaylarının devamı niteliğinde yeni bir senaryo devreye sokuldu. En ufak saha olayının "maç tatili" için sebep olarak arandığı bir operasyona alet edilmekten Fenerbahçe camiası adına utanç duyuyorum. Volkan Demirel'e kapı kolu, kaldırım taşı, bıçak atıldığında bu hakemler neredeydi? Hasan Çetinkaya'nın Vodafone Arena'da kafasına taş isabet ettiğinde; Mehmet Topal'a gol sevinci sırasında tehlikeli madde fırlatıldığında maç neden tatil edilmedi?

Finale giden yolda; 10 kişi kalmış rakibe karşı, tüm psikolojik ve fiziksel üstünlük lehimizeyken, bu yapılan kurgu yüz kızartıcı bir utanç tablosudur!

Bütün uyarılara rağmen, tm destek talebine rağmen, herhangi bir yardımın sağlanmaması; sahaya yabancı maddelerin atılması, bunun bir senaryo olduğunu açık ve net şekilde ortaya koymaktadır.

Finale kalmanın şampiyonluğa olan motivasyon ve inancı sağlayacağından zerre şüphe yokken, bunları yapanlara Fenerbahçe taraftarı demek hakarettir, densizliktir! Daha önce de dikkat çektiğim gibi; bir süredir, özellikle sosyal medya aracılığıyla taraftar görünümlü troller üzerinden başlayan bu kirli oyunun ikinci perdesine bugün stadımızda geçilmiştir. Her şeyin ötesinde, ikazlara rağmen herhangi bir müdahalenin gerçekleşmemesi; farklı bir akıl oyunu olduğunun altını çizmekte, her şeyi apaçık ortaya koymaktadır.

Fenerbahçe'nin başarısız olması için her türlü aşağılık, kirli kumpası yapabilecek bir oluşumun varlığına bugün stadımızda şahit olduk!

Bugün yaşanan olayları asil, kahraman ve sağduyulu Fenerbahçe taraftarına mal etmek; bu manipülasyona alet olmak, yürütülmekte olan algı operasyonun bir parçası olmaktan başka bir şey değildir.

Fenerbahçe yine karanlık birtakım ellerin devreye girmesiyle kaosa sürüklenmeye çalışılmaktadır. Fenerbahçe, üzerinde oyun oynanacak bir kulüp değildir. Daha önce bu tarz oyunlara nasıl izin vermediysek, yine aynı duruşu, dimdik sergileyeceğiz. Bu böyle bilinsin.

Bütün yaşananların farkında olduğumuzu, oynanan senaryoyu bütün çıplaklığıyla ortaya koyacağımızı kamuoyuyla paylaşırız..."



Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 21:34
  1. Beşiktaş
  2. Fenerbahçe
  3. Türkiye
  4. Çetinkaya
  5. Volkan Demirel
  6. Mehmet Topal
  7. Aziz Yıldırım

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