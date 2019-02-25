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Yeni bir partiyi kim kurdu | Yenibirparti.org kimin?

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Başkan Ahmet Davutoğlu’nun AK Parti küskünlerinin de içinde bulunduğu bazı isimlerle yeni bir parti kuracağı iddiaları haftalardın Türkiye gündemini meşgul etmeye devam ederken, yeni kurulacak partiye ilişkin son dakika gelişmesi yaşandı. Ahmet Davutoğlu’nun yakın zamanda kuracağı partinin ismi merak edilirken yenibirparti.org adlı site yayına başladı. Yenibirparti.org Ahmet Davutoğlu'nun yeni kuracağı söylenen partinin ismi mi?

25 Şubat 2019 Pazartesi 20:43
Yeni bir partiyi kim kurdu | Yenibirparti.org kimin?

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Başkan Ahmet Davutoğlu’nun AK Parti küskünlerinin de içinde bulunduğu bazı isimlerle yeni bir parti kuracağı iddiaları haftalardın Türkiye gündemini meşgul etmeye devam ederken, yeni kurulacak partiye ilişkin son dakika gelişmesi yaşandı. Ahmet Davutoğlu’nun yakın zamanda kuracağı partinin ismi merak edilirken yenibirparti.org adlı site yayına başladı. Yenibirparti.org Ahmet Davutoğlu'nun yeni kuracağı söylenen partinin ismi mi?

31 Mart yerel seçim sonuçlarına göre, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun parti kuracağı yönündeki iddialar hız kazandı. Oda TV'de yer alan haberde "Kamuoyunda tam bunlar konuşulurken de dikkat çeken bir girişim yaşandı. İnternet üzerinden 'Yenibirparti.org' adlı internet sitesi yayın yapmaya başladı" dendi. Son dönemde 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun parti kuracağı yönündeki iddiaların yer aldığı haberlerin sayısı arttı.

Yeni partiyi kim kurdu?

"Kamuoyunda tam bunlar konuşulurken de dikkat çeken bir girişim yaşandı. İnternet üzerinden 'Yenibirparti.org' adlı internet sitesi yayın yapmaya başladı. Parti 'Biz kimiz' kategorisinde 'Kendisini merkez sağda konumlandıran ve dört eğilimi bir araya getirecek olan partimizin kuruluş çalışmaları devam etmektedir. Kurucu kadromuz ve partimizin ismi, politika ve vaatlerimizin kadromuzun gölgesinde kalmaması için stratejik bir tercih olarak uygun göreceğimiz tarihe kadar açıklanmayacaktır' ifadesine yer verdi."

Yeni parti kuracaklara gönderme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokat Gaziosmanpaşa Stadyumu önünde düzenlenen mitingde halka hitap etti. Erdoğan, "Makam-mevki verirken güzeldi ama, 'Gel biraz dinlen, buraya başkasını koyalım' dediğimizde bir bakıyorsunuz bir trenden inip başkasına biniyorlar. Bugün bize ihanet edenler yarın da gittikleri yere ihanet ederler" dedi.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 20:43
  1. Tokat
  2. Yeni bir partiyi kim kurdu
  3. Yenibirparti.org kimin?
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