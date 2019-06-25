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Yeni askerlik yasası son dakika Meclis oyanlandı mı? Yeni askerlik yasası son durum

Profesyonel askerliğe geçilmesinden sonra Türkiye hem askerlik süresine ilişkin hem de bedelli askerlikte yeni adımlar atma ihtiyacı duyuldu. Hükümet TSK’daki bu ihtiyacı karşılamak için kolları sıvadı ve yeni askerlik yasasını hayata geçirdi. Yeni askerlik yasası ile askerlik süresi 6 aya düşürüldü. İsteyen ikinci altı aydan sonrası için askerlik süresini yedek subay ya da yedek astsubay olarak 12 aya tamamlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında yeni askerlik yasasına ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Peki yeni askerlik yasası son dakika Meclis oyanlandı mı? Yeni askerlik yasasında son durum ne? Terhisler ne zaman başlayacak?

25 Haziran 2019 Salı 13:50
Yeni askerlik yasası son dakika Meclis oyanlandı mı? Yeni askerlik yasası son durum

Profesyonel askerliğe geçilmesinden sonra Türkiye hem askerlik süresine ilişkin hem de bedelli askerlikte yeni adımlar atma ihtiyacı duyuldu. Hükümet TSK’daki bu ihtiyacı karşılamak için kolları sıvadı ve yeni askerlik yasasını hayata geçirdi. Yeni askerlik yasası ile askerlik süresi 6 aya düşürüldü. İsteyen ikinci altı aydan sonrası için askerlik süresini yedek subay ya da yedek astsubay olarak 12 aya tamamlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında yeni askerlik yasasına ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Peki yeni askerlik yasası son dakika Meclis oyanlandı mı? Yeni askerlik yasasında son durum ne? Terhisler ne zaman başlayacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni askerlik sistemine ilişkin şunları söyledi: “Yeni askerlik sistemi başta olmak üzere TBMM'nin gündeminde pek çok reformlar var. Yeni askerlik düzenlemesinin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Bu düzenleme TSK'nın profesyonel yapısını geliştirmesine de imkan sağlayacak. TBMM’de pek çok reform düzenlemesi var. Savunma Bakanımız, MHP, İYİ Parti ve CHP genel başkanlarını ziyaret etmiştir. Artık nerede ne tür bir sıkıntı varsa bunları bizzat savunma bakanımızdan dinlemiş oldular. Yeni askerlik düzenlemesinin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.”

Yeni askerlik yasası Meclis’te onaylanacak

Yeni askerlik sistemi TBMM karşısına çıkıyor. Uzun süredir tartışılan ve düzenlenen yeni askerlik sistemi bugün Meclis karşısında oylanacak.

TBMM Genel Kurulunda, 25 Haziran Salı günü Askeralma Kanunu Teklifi'nin "yürürlük" ve "yürütme" başlıklı maddelerinin kabulünün ardından tümü oylanacak. Teklifin yasalaşmasıyla askerlik hizmeti yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve er olarak yerine getirilecek. Hizmet süresi, erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için 12 ay olacak.

Erbaş ve erlerden istekli olanlar, sıralı disiplin amirlerinin olumlu değerlendirmesiyle terhise hak kazandığı tarihten itibaren Milli Savunma Bakanlığınca uygun görülecek sayıda ve 6 ay süreyle sınırlı olmak üzere askerlik hizmetine devam edecek, bu sürenin sonunda terhis edilecek. Askerlik çağı, cumhurbaşkanınca 5 yıla kadar uzatılabilecek veya kısaltılabilecek.

 

6 ay askerlik süresini dolduran askerler ne zaman terhis olacak?

 

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 13:50
  1. Yeni askerlik yasası son dakika Meclis oyanlandı mı?
  2. Yeni askerlik yasası son durum
  3. Askerler ne zaman erken terhis olacak?
  4. Yeni askerlik ne zaman yürürlüğe girecek?

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