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Yeni askerlik yasası 335 oyla kabul edildi

Yeni askerlik sistemini düzenleyen Askeralma Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulunda 335 oy ile kabul edilerek yasalaştı. Askerlik süresi 6 aya indi.

26 Haziran 2019 Çarşamba 09:17
Yeni askerlik yasası 335 oyla kabul edildi

 Yeni Akit  TBMM 

Milyonların merakla beklediği yeni askerlik sistemi Meclis’ten geçti. TBMM Genel Kurulu'nda, Yeni Askerlik Sistemi ile ilgili kanun teklifi 17 ret oyuna karşın 335 oyla kabul edildi. 2 oy da çekimser sayıldı. Teklifin oylamasına MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı. AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Partili milletvekillerinin oyları ile kabul edilen yasa ile bedelli askerlik sürekli hale getiriliyor.

Askerlik resmen 6 aya indi

Askerlik süresini 6 aya indiren, bedelli askerlik uygulamasını kalıcı hale getirerek askerlik sistemini yeniden düzenleyen kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal ve arkadaşlarının imzasını taşıyan Askeralma Kanunu'na göre, askerlik hizmeti yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve er olarak yerine getirilecek. Hizmet süresi, erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için 12 ay olacak. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı her erkek için askerlik çağı, nüfus kayıtlarına göre, 20 yaşına girilen yılın 1 Ocak'ından başlayıp, 41 yaşına girilen yılın 1 Ocak gününde sona erecek.

Askerliğe devam edene maaş verilecek

Askerlik hizmet sürelerini, ihtiyaca göre bir katına kadar artırmaya veya yarısına kadar azaltmaya Cumhurbaşkanınca karar verilebilecek. Bu şekilde belirlenen hizmet süresi 6 aydan az olamayacak. İsteyen erbaş ve erler, sıralı disiplin amirlerinin olumlu değerlendirmesiyle terhise hak kazandığı tarihten itibaren Milli Savunma Bakanlığınca uygun görülecek sayıda ve 6 ay süreyle sınırlı olmak üzere askerlik hizmetine devam edecek, bu sürenin sonunda terhis edilecek. Bu kapsamda askerlik hizmetine devam edenlere, görevlerinin devamı süresince, net asgari ücretten az olmamak üzere Er ve Erbaş Harçlıkları Kanunu hükümlerine göre harçlık ödenecek. Milli Savunma Bakanlığı, yedek subay ve yedek astsubay yetiştirme sürelerini belirleyecek. Askerlik çağı, Cumhurbaşkanınca 5 yıla kadar uzatılabilecek veya kısaltılabilecek.

Meclis 15 Temmuz’da toplanacak

Öte yandan TBMM Genel Kurulu, Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün anlam ve öneminin belirtilmesi amacıyla 15 Temmuz Pazartesi günü  saat 14.00'te toplanacak. Genel Kurulda, TBMM'de temsil edilen grupların başkanlarına 10'ar dakika, grubu bulunmayanlara 3'er dakika söz verilecek.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 09:17
  1. TBMM Genel Kurulu
  2. Yeni Askerlik Sistemi
  3. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
  4. AK Parti
  5. CHP
  6. MHP
  7. İYİ Parti
  8. bedelli askerlik
  9. Askerlik süresi
  10. AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal
  11. Askeralma Kanunu
  12. Askerlik hizmet süreleri
  13. Milli Savunma Bakanlığı
  14. Er ve Erbaş Harçlıkları Kanunu
  15. Askerlik çağı
  16. Demokrasi ve Milli Birlik Günü
  17. 15 Temmuz
  18. TBMM

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