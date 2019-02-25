Yeni askerlik sisteminin ne zaman hayata geçirileceğine ilişkin kamuoyunda son dakika beklentileri oluşmasıyla birlikte askerlik süresinin ne zaman kısalacak? Askerlik ne zaman düşecek? Askerlik süresi ne zaman yasalaşacak? Soruları araşıtırılıyordu. Yeni askerlik sisteminin ne zaman hayata geçirileceğine ilişkin önce Cumhurbaşkanı Erdoğan şimdi de AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal son dakika açıklamasında bulundu. Peki Yeni askerlik sistemi ne zaman gelir? Tek tip askerlik ne zaman gelir?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve parti Sözcüsü Mahir Ünal gündeme dair açıklamalarda bulundu. Mahir Ünal açıklamalarında yeni askerlik sisteminin muhtemelen nisan ayında TBMM gündemine geleceğini belirtti. Muhtemelen nisan ayında gelir. Hem cumhurbaşkanımızı hem grup başkanımız bu yönde bazı açıklamalar yaptılar. Nisan ayında bu şekillenir ve TBMM gündemine gelir. Cumhurbaşkanı Erdoğan CNN Türk, Kanal D ortak yayınında yeni askerlik sisteminin yerel seçimlerden sonra çıkabileceğinin vurgusunu yapmıştı.