Yeni askerlik sistemi için tarih verildi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Mahir Ünal, yeni askerlik sistemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Mahir Ünal gündeme dair açıklamalarda bulundu. Mahir Ünal, "yeni askerlik düzenlemesi ne zaman gelir?" sorusuna şu cevabı verdi: Muhtemelen nisan ayında gelir. Hem cumhurbaşkanımızı hem grup başkanımız bu yönde bazı açıklamalar yaptılar. Nisan ayında bu şekillenir ve TBMM gündemine gelir.

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