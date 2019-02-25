Yeni askerlik sistemi için tarih verildi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Mahir Ünal, yeni askerlik sistemine ilişkin açıklamalarda bulundu.25 Şubat 2019 Pazartesi 12:49
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Mahir Ünal gündeme dair açıklamalarda bulundu.
Mahir Ünal, "yeni askerlik düzenlemesi ne zaman gelir?" sorusuna şu cevabı verdi:
Muhtemelen nisan ayında gelir. Hem cumhurbaşkanımızı hem grup başkanımız bu yönde bazı açıklamalar yaptılar. Nisan ayında bu şekillenir ve TBMM gündemine gelir.
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