Koronavirüs salgınının noktalanması için aşılar son derece önemli. Alman aşısının yanı sıra Çin aşısı olmak isteyenler randevu almanın mümkün olup olmadığını araştırıyor. Çin’den aşı gelecek mi?

Yeni aşı geldi mi? Sinovac aşı randevusu veriliyor mu?

Koronavirüs salgınında aşılama, tedarikle birlikte hızlandı. Yeni yaş ve meslek grupları için aşı randevu sistemi açıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sabah’a yaptığı açıklamada tedarikle ilgili açıklamada bulundu. Bakan Koca, “Bu ay için planlanan 30 milyon doz BioNTech aşısının yaklaşık yarısı teslim edildi, tedarik süreci planlandığı gibi ilerliyor. Bugün itibarıyla 3.5 milyon doz Sinovac aşısının da Türkiye'ye gelmesini bekliyoruz. Çin'den izni çıkan aşının yeni partisinin toplamda 14.5 milyon doza ulaşması öngörülüyor. Bu sayede, Sinovac aşısı olmayı bekleyenlerin taleplerinin karşılanması hedefleniyor” dedi.