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Sağlık Yeni aşı geldi mi? Sinovac aşı randevusu veriliyor mu?
Sağlık

Yeni aşı geldi mi? Sinovac aşı randevusu veriliyor mu?

Sinovac aşı randevusu alınabiliyor mu? Türkiye’de Çin ve Alman aşıları uygulanıyor. Son günlerde aşılama hızı bir hayli arttı. Sinovac aşısı olmak isteyenler ise yeni aşıların gelip gelmediğini merak ediyor. Peki, Çin aşısı hala yapılıyor mu? Türkiye’ye ne kadar aşı gelecek?

Yeniakit Publisher
2021-06-12 10:13:00 -
Yeni aşı geldi mi? Sinovac aşı randevusu veriliyor mu?

Koronavirüs salgınının noktalanması için aşılar son derece önemli. Alman aşısının yanı sıra Çin aşısı olmak isteyenler randevu almanın mümkün olup olmadığını araştırıyor. Çin’den aşı gelecek mi?

Yeni aşı geldi mi? Sinovac aşı randevusu veriliyor mu?

Koronavirüs salgınında aşılama, tedarikle birlikte hızlandı. Yeni yaş ve meslek grupları için aşı randevu sistemi açıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sabah’a yaptığı açıklamada tedarikle ilgili açıklamada bulundu. Bakan Koca, “Bu ay için planlanan 30 milyon doz BioNTech aşısının yaklaşık yarısı teslim edildi, tedarik süreci planlandığı gibi ilerliyor. Bugün itibarıyla 3.5 milyon doz Sinovac aşısının da Türkiye'ye gelmesini bekliyoruz. Çin'den izni çıkan aşının yeni partisinin toplamda 14.5 milyon doza ulaşması öngörülüyor. Bu sayede, Sinovac aşısı olmayı bekleyenlerin taleplerinin karşılanması hedefleniyor” dedi.

Hafta sonu korona aşısı yapılıyor mu? Pazar gününe aşı randevusu veriliyor mu?
Hafta sonu korona aşısı yapılıyor mu? Pazar gününe aşı randevusu veriliyor mu?

Sağlık

Hafta sonu korona aşısı yapılıyor mu? Pazar gününe aşı randevusu veriliyor mu?
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