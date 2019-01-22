Yeni aldığı minibüsün gizli bölmesinden çıktı!
Konya'dan satıl aldığı minibüsün içindeki gizli bölmede içinde 4 çeyrek altın, 2 pasaport, banka hesapcüzdanı ve evrakların olduğu bir çanta bulan vatandaş, çantayı kargoyla minibüsü satın aldığı adama gönderdi.22 Ocak 2019 Salı 11:21
Konya'dan aldığı minibüsü memleketi Çorum'a götüren kişi, aracın gizli bölmesinde bulduğu 4 çeyrek altın, 2 pasaport ve banka hesap cüzdanını sahibine teslim edilmek üzere kargo ile galericiye gönderdi.
Konya'da galericilik yapan Mehmet Çenesiz, Karaman'da yaşayan Selçuk Can'dan bir minibüs satın aldı. Gerekli işlemler tamamlandıktan sonra satılığa çıkartılan minibüse, Çorum'da yaşayan Osman Kürkçüoğlu talip oldu.
Ailesiyle birlikte Konya'ya gelen Kürkçüoğlu, minibüsü satın alarak memleketine döndü. Osman Kürkçüoğlu Çorum'daki evine ulaştığında, araçta gizli bir bölme olduğunu fark etti.
Açılan bölmenin içinden 4 çeyrek altın, 2 pasaport, banka hesap cüzdanı ve evrakların bulunduğu bir çanta çıktı. Kürkçüoğlu, çantayı kargo ile aracı satın aldığı galerici Mehmet Çenesiz'e gönderdi.
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