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Yeni aldığı minibüsün gizli bölmesinden çıktı!

Konya'dan satıl aldığı minibüsün içindeki gizli bölmede içinde 4 çeyrek altın, 2 pasaport, banka hesapcüzdanı ve evrakların olduğu bir çanta bulan vatandaş, çantayı kargoyla minibüsü satın aldığı adama gönderdi.

22 Ocak 2019 Salı 11:21
Yeni aldığı minibüsün gizli bölmesinden çıktı!

Konya'dan aldığı minibüsü memleketi Çorum'a götüren kişi, aracın gizli bölmesinde bulduğu 4 çeyrek altın, 2 pasaport ve banka hesap cüzdanını sahibine teslim edilmek üzere kargo ile galericiye gönderdi.

Konya'da galericilik yapan Mehmet Çenesiz, Karaman'da yaşayan Selçuk  Can'dan bir minibüs satın aldı. Gerekli işlemler tamamlandıktan sonra satılığa  çıkartılan minibüse, Çorum'da yaşayan Osman Kürkçüoğlu talip oldu.

Ailesiyle birlikte Konya'ya gelen Kürkçüoğlu, minibüsü satın alarak  memleketine döndü. Osman Kürkçüoğlu Çorum'daki evine ulaştığında, araçta gizli  bir bölme olduğunu fark etti.

Açılan bölmenin içinden 4 çeyrek altın, 2 pasaport, banka hesap  cüzdanı ve evrakların bulunduğu bir çanta çıktı. Kürkçüoğlu, çantayı kargo ile  aracı satın aldığı galerici Mehmet Çenesiz'e gönderdi.

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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 11:21
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  3. Çorum
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