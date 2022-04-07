Yeni açlık ve yoksulluk sınırı açıklandı

YENİ AKİT ANKARA

Memur-Sen açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı. Memur-Sen Konfederasyonu resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Memur-Sen Konfederasyonu tarafından her ay düzenli olarak yapılan açlık-yoksulluk araştırmasına göre Mart ayında Türkiye’deki 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 4.622,7 TL, yoksulluk sınırı ise 13.465,8 TL olarak tespit edildi. Yapılan araştırmaya göre Mart ayında Şubat ayına göre gıda madde fiyatlarında ortalama yüzde 11,2’lik bir artış yaşandı. Mart ayında Şubat ayına göze çarpan en büyük artışlar yüzde 21,15 artışla karnabahar, yüzde 20,56 artışla kuru soğan, yüzde 17,51 artışla marul, yüzde17,1 artışla beyaz lahana, yüzde 16,36 artışla portakal; en çok göze çarpan düşüşler ise yüzde 23,26 azalışla kabak, yüzde 9,91 azalışla domates, yüzde 8,73 azalışla ıspanak, yüzde 7,29 azalışla roka, yüzde 6,33 azalışla maydanoz madde fiyatlarında yaşandı”