  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Yeni açlık ve yoksulluk sınırı açıklandı
Ekonomi

Yeni açlık ve yoksulluk sınırı açıklandı

Memur-Sen Konfederasyonu her ay düzenli olarak paylaştığı açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı. Memur-Sen'e göre 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 4.622,7 TL'yi buluyor.

Yeniakit Publisher
2022-04-07 16:32:00 -
Yeni açlık ve yoksulluk sınırı açıklandı

YENİ AKİT  ANKARA

Memur-Sen açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı. Memur-Sen Konfederasyonu resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Memur-Sen Konfederasyonu tarafından her ay düzenli olarak yapılan açlık-yoksulluk araştırmasına göre Mart ayında Türkiye’deki 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 4.622,7 TL, yoksulluk sınırı ise 13.465,8 TL olarak tespit edildi. Yapılan araştırmaya göre Mart ayında Şubat ayına göre gıda madde fiyatlarında ortalama yüzde 11,2’lik bir artış yaşandı. Mart ayında Şubat ayına göze çarpan en büyük artışlar yüzde 21,15 artışla karnabahar, yüzde 20,56 artışla kuru soğan, yüzde 17,51 artışla marul, yüzde17,1 artışla beyaz lahana, yüzde 16,36 artışla portakal; en çok göze çarpan düşüşler ise yüzde 23,26 azalışla kabak, yüzde 9,91 azalışla domates, yüzde 8,73 azalışla ıspanak, yüzde 7,29 azalışla roka, yüzde 6,33 azalışla maydanoz madde fiyatlarında yaşandı”

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay