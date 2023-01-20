Yengesini öldüren sanığa 'indirimli' ceza!

Zonguldak'ta gerçekleşen olay, geçen yıl 16 Haziran günü, Birlik Mahallesi Hünkar Sokak'ta meydana geldi. Namık Demirbağ, işten dönen Nurten Demirbağ'ın yolunu keserek, belinden çıkardığı tabanca ile peş peşe ateş etti.

Namık Demirbağ'ı, komşusu elindeki silahı alarak durdurdu. Nurten Demirbağ'ın oğlu C.D. (17) ise amcası Namık Demirbağ'ı bıçakladı. Gözaltına alınan C.D. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, Namık Demirbağ tutuklandı. Nurten Demirbağ, tedaviye alındığı hastanede 4 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, hem güvenlik hem de cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Namık Demirbağ'ın yengesine defalarca ateş ettiği ve silahın kabzası ile vurup, tekmelediği görüldü.

Namık Demirbağ hakkında ‘kadına karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Zonguldak 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına Namık Demirbağ SEGBİS ile katılırken, ölen kadının oğlu C.D. ve eşi Mehmet Demirbağ ile avukatlar salonda hazır bulundu. Söz verilen Mehmet Demirbağ, "17 yaşındaki oğlumu yetim bıraktı. Hak ettiği cezayı almasını istiyorum" dedi. Ailenin avukatları Namık Demirbağ’ın haksız tahrik indirimleri uygulanmadan üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.

Yengesiyle yaşadığı tartışmalardan bahseden Namık Demirbağ, "Ben abime defalarca eşinin bana huzursuzluk verdiğini söyledim. Abim de beni dinlemedi" dedi.

Sanık avukatı, öldürülen kadının 2,5 yıla yakın bir süre müvekkiline psikolojik şiddet uyguladığını, uygulanan şiddetin tanık ve katılan ifadeleriyle de kabul edildiğini belirtti. Namık Demirbağ’ın Nurten Demirbağ aleyhine uzaklaştırma kararı aldırdığına da değinen sanık avukatı, olayda öldürme kastının olmadığını ve müvekkilinin ağır tahrik altında hareket ettiğini savundu.

Mahkeme heyeti, Namık Demirbağ hakkında ‘kadına karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kararı verdi. Ardından haksız tahrik indirimi uygulayan mahkeme, cezayı 24 yıla indirdi. Ayrıca Demirbağ hakkında ruhsatsız silah taşıma suçundan 2 yıl hapis ve adli para cezası verildi. Eşi öldürülen Mehmet Demirbağ ise kararın ardından mahkeme heyetine teşekkür ederek salondan ayrıldı.