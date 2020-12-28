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Aktüel Yeneroğlu'ndan "Anayasa Mahkemesi, 2021 yılında temel hakları koruyan tutumundan uzaklaşacak" iddiası
Aktüel

Yeneroğlu'ndan "Anayasa Mahkemesi, 2021 yılında temel hakları koruyan tutumundan uzaklaşacak" iddiası

Yeniakit Publisher
2020-12-28 15:11:26 -
Yeneroğlu'ndan "Anayasa Mahkemesi, 2021 yılında temel hakları koruyan tutumundan uzaklaşacak" iddiası

TBMM (AA) - Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Anayasa Mahkemesi'nin 2021 yılında temel hakları koruyan tutumundan uzaklaşacağını iddia etti.

Yeneroğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, iktidarın 2020 yılı hukuk karnesinin Nijerya, İran, Uganda, Angola gibi ülkelerle aynı klasmanda olduğunu iddia ederek, Türkiye'nin popülist-otoriter bir anlayışla yönetildiğini ileri sürdü.

İnsan hakları savunucularına yönelik 2020 yılında başta yargı yolu ile olmak üzere baskı ve tehdit politikaları uygulandığını savunan Yeneroğlu, "Yeni yasalaşan kanun teklifi bu yıldırma politikasının 2021'de daha şiddetli biçimde devam edeceğini ilan etmektedir." diye konuştu.

OLAY TV'nin bir ay bile siyasi baskılara dayanamadan kapatılmasının bu ülkenin hukuk karnesinin özeti olduğunun altını çizen Yeneroğlu, "Kanalın patronunun çıkıp, 'Böyle bir baskı yok' demesi bile aslında baskının en önemli, en net ispatıdır. Aksi bir şey söylemesi baskı gereği zaten söz konusu değildir." ifadelerini kullandı.

Yarının, Anayasa Mahkemesi için önemli bir seçim zamanı olduğunu dile getiren Yeneroğlu, "Şunu söyleyebilirim ki; 2021 yılında Anayasa Mahkemesi de geçmişteki temel hakları koruyan tutumundan ciddi manada uzaklaşacak, tekrar 1990'lı ve 2000'li yıllarda olduğu gibi tahakküm altında kıvranıp duracaktır. Mahkeme, Anayasa'yı iktidarın temel hakları adeta yok sayan dar perspektifinden yorumlamaya başlayacak, vereceği birçok karar, önceki içtihatlarına aykırı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.



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