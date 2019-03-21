Yemliha Şehit Yunus Uygun Ortaokulu Henbol’da Şampiyon Oldu

Yemliha Şehit Yunus Uygun Ortaokulu Gaziantep’te düzenlenen Yıldız Kızlar Hentbol Türkiye Grup Birinciliği maçlarında grubunu yenilgisiz bitirerek şampiyon oldu.

Yemliha Şehit Yunus Uygun Ortaokulu Gaziantep’te düzenlenen Yıldız Kızlar Hentbol Türkiye Grup Birinciliği maçlarında grubunu yenilgisiz bitirerek şampiyon oldu ve Türkiye Yarı Finaline yükseldi. Hentbol Antrenörü Levent Kaya, "Bu başarıda maddi ve manevi desteğinihiç eksik etmeyen başta Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Öztürk beyin desteği ile Okul Müdürü Erkan Kaynatcı, Müdür Yardımcıları Eyüp Karabulut, Yasin Murat Arıbaş ve tüm velilerin desteği ile böylesi bir başarı sağlamak hentbol takımını çok mutlu etti" dedi.

Hentbolün okuldaki temellerinin atılmasında desteğini hiç esirgemeyen Kayseri Hentbol Bölge Antrenörü Levent Kaya Hocaya da teşekkür eden okul yetkilileri hedeflerini Türkiye Finallerine dikti.