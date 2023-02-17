Yeminli muhalif Can Ataklı, herkesi şaşırttı! AK Parti'yi bu yüzden övdü

Bugüne kadar AK Parti'nin tek olumlu icraatını dahi takdir ettiği görülmeyen Can Ataklı, herkesi şaşırttı. Korkusuz gazetesindeki yazısında, TOKİ'yi öven müzmin muhalif Ataklı, "AKP iktidarı TOKİ binalarıyla övünüyor.

Haklılar, çünkü gerçekten deprem bölgesindeki TOKİ binaları hasar görmedi, bu binalarda yaşayanlardan ölen de yok. Çünkü bu binaların tamamı 1999’dan sonra yapıldı ve deprem şartnamelerine uyuldu" ifadelerini kullandı.