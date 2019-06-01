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Yeminli mali müşavirlik tasdik raporlarına elektronik teslimat

Yeminli mali müşavirlik tasdik raporları, Gelir İdaresi Başkanlığına elektronik ortamda gönderilebilecek

01 Haziran 2019 Cumartesi 10:44
Yeminli mali müşavirlik tasdik raporlarına elektronik teslimat

ANKARA (AA) - Yeminli mali müşavirlerin düzenleyecekleri yeminli mali müşavirlik tasdik raporlarının, Gelir İdaresi Başkanlığına (GİB) elektronik ortamda gönderilmesinin önü açıldı.

Başkanlığın, Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi Hakkında Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeminli mali müşavirlerin düzenlediği yeminli mali müşavirlik tasdik raporlarının elektronik ortamda gönderilmesi için yapılan düzenlemeyle, söz konusu raporların gönderilmesinde gelişen bilgi işlem teknolojilerinden yararlanılması ve raporların kolay, hızlı, ekonomik ve güvenilir bir şekilde idareye intikali amaçlanıyor.

Yeminli mali müşavirler, mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri yeminli mali müşavirlik tasdik raporlarını elektronik ortamda internet vergi dairesi sistemi üzerinden gönderebilecek. Tasdik raporlarından hangilerinin elektronik ortamda internet vergi dairesi sistemi üzerinden alınacağı, GİB tarafından ayrıca duyurulacak ve bu duyuruda belirtilen tarihten itibaren söz konusu raporlar elektronik ortamda ulaştırılacak.

Elektronik ortamda internet vergi dairesi sistemi üzerinden gönderileceği duyurulmayan raporların, mevcut hükümler çerçevesinde kağıt ortamında verilmesine devam edilecek.

Raporlarını internet vergi dairesi sistemi üzerinden elektronik ortamda gönderecek olan yeminli mali müşavirlerin sistemi kullanmaya yönelik kullanıcı kodu ve şifre almak için bağlı bulundukları vergi daireleri veya interaktif vergi dairesi üzerinden başvuru yapmaları gerekecek.

Yeminli mali müşavirler tarafından 2019 yılında verilecek Gelir veya Kurumlar Vergisi Beyannamesi Tasdik Raporları, tebliğ çerçevesinde elektronik ortamda veya kağıt ortamında ihtiyari olarak gönderilebilecek. Söz konusu raporlar, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren ise zorunlu olarak sadece elektronik ortamda ulaştırılacak.

Yeminli mali müşavirlerin, tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kağıt ortamında verdiği raporları ayrıca internet vergi dairesi sistemi üzerinden elektronik ortamda göndermesi gerekmeyecek.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 10:44
  1. Gelir İdaresi Başkanlığı
  2. Resmi Gazete
  3. Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi Hakkında Genel Tebliğ

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