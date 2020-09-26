  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Yemenliler, 26 Eylül devriminin yıldönümünde Taiz'in Husilerden temizlenmesini istedi
Aktüel

Yemenliler, 26 Eylül devriminin yıldönümünde Taiz'in Husilerden temizlenmesini istedi

Yeniakit Publisher
2020-09-26 15:59:06 -
Yemenliler, 26 Eylül devriminin yıldönümünde Taiz'in Husilerden temizlenmesini istedi

İSTANBUL (AA) - Yemen'de 26 Eylül 1962 devriminin 58'inci yıldönümünü kutlamak için Taiz kentinde bir araya gelen binlerce kişi, Taiz'in Husilerden tamamen temizlenmesini istedi.

Taiz'deki yerel yönetimin çağrısı üzerine kentteki Cemal Caddesi'nde toplanan binlerce kişi, üzerinde devrimi destekleyen ve cumhuriyet rejimine sahip çıkan yazıların olduğu pankartların yanı sıra Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin posterlerini ve Yemen bayraklarını taşıdı.

Cumhurbaşkanı Hadi'nin meşruiyetine bağlılıklarını vurgulayan kent sakinleri, İran'ın desteklediği Husilerin darbesinin sonlandırılması ve kentte Husilerin kontrolünde kalan yerlerin tamamının kurtarılması çağrısında bulundu.

Yemen hükümeti Taiz ilinin merkezi de dahil çoğu ilçelerinin kontrolünü elinde tutarken, bazı ilçeler de Husilerin elinde bulunuyor.

Yemen'de 26 Eylül devrimi, Mütevekkili Krallığı'na karşı 1962 yılında başladı. 1962-1970 yılları arasında Mütevekkili yanlıları ile Cumhuriyetçiler arasında çıkan iç savaşı Cumhuriyetçiler kazandı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile meşru yönetime bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Karşımızda artık iki virüs var
Gündem

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Karşımızda artık iki virüs var

Samsun'da temaslarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "Karşımızda artık iki virüs var: Biri grip, di..
Miçotakis geri bastı! 'Türkiye' açıklaması
Dünya

Miçotakis geri bastı! 'Türkiye' açıklaması

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye ile yaşanan gerilime ilişkin, "diplomasiye şans verilmesi" çağrısı yaptı.

Valilik yasağı duyurdu! Yürürken sigara içmek yasaklandı
Gündem

Valilik yasağı duyurdu! Yürürken sigara içmek yasaklandı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Giresun Valiliği’nin aldığı bir kararla şehir içinde yürürken sigara içmek yasaklandı.
Satılık 2016 model Peugeot Partner
Satılık 2016 model Peugeot Partner

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı