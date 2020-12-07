Yemen'in güneyinde BAE destekli güçlere saldırı: 5 ölü

SANA (AA) - Yemen'in güneyindeki Ebyen kentinde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli güçlerin bulunduğu güvenlik noktasına düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

BAE destekli Güney Geçiş Konseyine (GGK) bağlı Hizam Emni güçlerinden yapılan yazılı açıklamaya göre, terör örgütü El Kaide unsurları Ebyen'in Luder ilçesi girişindeki Hizam Emni birliklerine silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda Hizam Emni güçlerinden 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Saldırının sorumluluğunu ise henüz üstlenen olmadı.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen ayrıca 2017'den bu yana hükümet güçleri ile BAE tarafından desteklenen ayrılıkçı GGK birlikleri arasında yaşanan çatışmalara sahne oluyor. Geçici başkent Aden dahil olmak üzere güneydeki hayati bölgeleri kontrol altında tutan GGK güçleri Yemen'in güneyinin kuzeyinden ayrılmasını istiyor.

