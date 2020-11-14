Yemen’deki mazlumlar İDDEF’le güldü

Her geçen gün insanlık dramının içler acısı hale geldiği ve kış şartlarıyla mücadeleye hazırlanan Yemenlileri yalnız bırakmayan İDDEF ekipleri, iç savaş nedeniyle yerinden yurdundan olmuş 3 milyonu aşkın insanın yaşam mücadelesi verdiği Marib bölgesindeki mülteci kampını ziyaret etti. Ekipler, 500 ihtiyaç sahibi aileye, içerisinde pirinç, sıvı yağ, un ve şeker gibi temel yaşam malzemelerinin bulunduğu gıda kolilerini teslim etti.



Türkiye'ye teşekkür ettiler



Yardımlardan memnuniyet duyan Yemenli mülteciler, “Türkiye Hükümeti’ne, İDDEF’e ve bütün ümmete yardımlarından dolayı teşekkür ediyoruz. İDDEF, Türkiye ve Türk halkı Yemen halkının zor günlerinde yanlarında olup yardımlarını esirgemedi. Yüce Allah varlıklarına ve sahip olduklarına bereket versin” dedi.



Hayırseverler, kumanya, kurban ve battaniye bağışı için “www.iddef.org” internet sitesi üzerinden, ilgili hesap numaralarına da “EFT/havale” yoluyla ya da “0212 621 0065” numaralı telefon numarasını arayarak destekte bulunabiliyor.