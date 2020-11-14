  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Yemen’deki mazlumlar İDDEF’le güldü
Aktüel

Yemen’deki mazlumlar İDDEF’le güldü

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF) iç savaşla birlikte dünyanın en büyük insanlık krizinin yaşandığı Yemen’deki acil yardım çalışmaları kapsamında 500 aileye daha gıda yardımında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-11-14 12:16:00 -
Yemen’deki mazlumlar İDDEF’le güldü

Her geçen gün insanlık dramının içler acısı hale geldiği ve kış şartlarıyla mücadeleye hazırlanan Yemenlileri yalnız bırakmayan İDDEF ekipleri, iç savaş nedeniyle yerinden yurdundan olmuş 3 milyonu aşkın insanın yaşam mücadelesi verdiği Marib bölgesindeki mülteci kampını ziyaret etti. Ekipler, 500 ihtiyaç sahibi aileye, içerisinde pirinç, sıvı yağ, un ve şeker gibi temel yaşam malzemelerinin bulunduğu gıda kolilerini teslim etti. 

Türkiye'ye teşekkür ettiler

Yardımlardan memnuniyet duyan Yemenli mülteciler, “Türkiye Hükümeti’ne, İDDEF’e ve bütün ümmete yardımlarından dolayı teşekkür ediyoruz. İDDEF, Türkiye ve Türk halkı Yemen halkının zor günlerinde yanlarında olup yardımlarını esirgemedi. Yüce Allah varlıklarına ve sahip olduklarına bereket versin” dedi.

Hayırseverler, kumanya, kurban ve battaniye bağışı için “www.iddef.org” internet sitesi üzerinden, ilgili hesap numaralarına da “EFT/havale” yoluyla ya da “0212 621 0065” numaralı telefon numarasını arayarak destekte bulunabiliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Doğal gaz rezervini çikolatayla kıyaslayan Özgür Demirtaş kahkaha attırdı: Doları ben düşürdüm
Gündem

Doğal gaz rezervini çikolatayla kıyaslayan Özgür Demirtaş kahkaha attırdı: Doları ben düşürdüm

Doğal gaz rezervinin bir çikolata etmediğini söylerek cehaletini gösteren Özgür Demirtaş, şimdi de doları kendisinin düşürdüğünü ima etti...
Canlı yayında Kuran'ı Kerim'e büyük saygısızlık! O anlar büyük tepki çekti
Gündem

Canlı yayında Kuran'ı Kerim'e büyük saygısızlık! O anlar büyük tepki çekti

Astrolog olduğu ifade edilen Tuğçe Akbaş'ın katıldığı bir canlı yayında Kuran'ı Kerim'e yaptığı saygısızlık büyük tepki çekti...
Hollanda'dan skandal 'Türkiye' haritası! Türk milletvekili tükürdüklerini yalattı
Dünya

Hollanda'dan skandal 'Türkiye' haritası! Türk milletvekili tükürdüklerini yalattı

Hollanda'da bir okulun müfredatında Türkiye'yi parçalanmış gösteren harita, Türk milletvekili Tunahan Kuzu'nun tepkisi üzerine düzeltildi. ..
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay