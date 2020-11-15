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Aktüel Yemen'deki Husiler 3 yetkiliyi yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına aldı
Aktüel

Yemen'deki Husiler 3 yetkiliyi yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına aldı

Yeniakit Publisher
2020-11-15 20:04:44 -
Yemen'deki Husiler 3 yetkiliyi yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına aldı

ADEN (AA) - Yemen'deki Husiler, 3 yetkilinin yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alındığını ve yurt dışına çıkışlarının yasaklandığını duyurdu.

Husilere ait SABA haber ajansının, Yolsuzlukla Mücadele Yüksek Ulusal Heyeti'nden naklettiği habere göre, sözde hükümetin Su ve Çevre Bakanı Nebil el-Vezir ile 2 yetkili, yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alındı ve yurt dışına çıkışları yasaklandı.

Bu kişilerin, sözde hükümetin Su ve Çevre Bakanlığınca, uluslararası kuruluşların finanse ettiği projelerin uygulanması aşamasında yolsuzluk yaptıkları aktarıldı.

Uluslararası toplum tarafından tanınmayan sözde Husi hükümetinde, yolsuzluk suçlamasıyla ilk defa bir "bakan" hakkında bu yönde bir karar alınmış oldu.

Sözde Husi hükümetinin Gençlik ve Spor Bakanı Hasan Zeyd'in geçen ay uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından Yemen basınında çıkan bazı haberlere göre, Husiler arasında bir tür iç çekişme yaşanıyor.

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