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Dünya

Yemen'de yerel çeteler birbiriyle çatıştı! Ölü ve yaralılar var

Yemen'in Taiz şehrinde yerel çeteler arasında yaşanan şiddetli çatışmalar nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-07-20 15:31:00 -

Yemen’in Taiz şehrinde yerel çeteler arasında çıkan çatışma sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Taiz'de yerel çeteler arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. Taiz’in merkezinde yaşanan çatışmalar sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Çatışma sırasında çevrede bulunan araçlar alev aldı. Polis olayın ardından kaçan çete üyelerini arıyor. Öte yandan çatışmaya katılan çete liderlerinin, daha önceden haklarında yakalama kararı olduğu öğrenildi.

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