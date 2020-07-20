Yemen'de yerel çeteler birbiriyle çatıştı! Ölü ve yaralılar var
Yemen'in Taiz şehrinde yerel çeteler arasında yaşanan şiddetli çatışmalar nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Yemen’in Taiz şehrinde yerel çeteler arasında çıkan çatışma sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Taiz'de yerel çeteler arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. Taiz’in merkezinde yaşanan çatışmalar sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Çatışma sırasında çevrede bulunan araçlar alev aldı. Polis olayın ardından kaçan çete üyelerini arıyor. Öte yandan çatışmaya katılan çete liderlerinin, daha önceden haklarında yakalama kararı olduğu öğrenildi.